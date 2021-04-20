Тело ребенка нашли под завалами дома в Нижегородской области

Спасатели нашли тело ребенка под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области, где случился взрыв газа и обрушилось несколько квартир. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве рассказали, что тело погибшего ребенка нашли в 02.25 мск.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области подтвердили, что под завалами был обнаружен ребенок 2021 года рождения. По информации ведомства, двое из восьми пострадавших в результате ЧП были отпущены из больницы.

Как сообщили агентству в экстренных службах, больше под завалами людей нет. Собеседник агентства отметил, что судьба всех жильцов этого дома была установлена.

Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В результате инцидента пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».