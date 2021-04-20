В МИД России анонсировали скорое возвращение чартеров на курорты Египта

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты откроются в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха. Также она рассказала о высокой степени готовности египетских аэропортов к приему туристов как в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер по коронавирусной инфекции.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы регулярное авиасообщение с Египтом было восстановлено.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. В 2018 году были возобновлены полеты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта — Шарм-Эль-Шейх и Хургада — так и остались под запретом по соображениям безопасности.