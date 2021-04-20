«Спутником V» уже привились 10-11 миллионов человек

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» по всему миру привились уже 10-11 миллионов человек. Об этом рассказал директор разработавшего вакцину Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Вакцинировано порядка 10-11 миллионов [человек], а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны», — сказал он.

Ученый рассчитывает на то, что к ноябрю будут привиты около 70% россиян.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.