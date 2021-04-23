В США зарегистрирована еще одна смерть после применения вакцины от J&J

В штате Орегон, США, зарегистрирована еще одна смерть после применения вакцины от коронавируса корпорации Johnson & Johnson (J&J), сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения Орегона.

По данным ведомства, во вторник, 20 апреля, эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США открыли расследование по факту гибели 50-летней пациентки, привитой вакциной от подразделения J&J, компании Janssen, в начале апреля. Женщина, по предварительным данным, скончалась из-за тромбоза.

До этого, 13 апреля, ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США выпустили рекомендацию о приостановлении использования вакцины от J&J из-за возможных побочных эффектов. Всего в США этим препаратом привиты примерно 6,8 млн человек.

Ранее регулятор Евросоюза оценил связь между вакциной Janssen и тромбозом.