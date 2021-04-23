Словакия может опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия РФ

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

По его словам, данный документ будет опубликован.

«Дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — заявил Ленгварский.

Министр также указал, что заявление российской стороны он собирается ждать «максимально несколько дней».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта. В организации сообщили, что словацкий фармрегулятор тестировал вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также запустил информационную кампанию, направленную на дискредитацию этого российского препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.