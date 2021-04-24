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Общество. Новости

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Возбуждено дело по факту убийства главы управления ФСИН по Забайкалью

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Следственный комитет возбудил дело по факту убийства двух человек в Карымском районе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве заявили, что днем в субботу, 24 апреля, на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник из ружья застрелил двоих человек. Среди погибших был начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю, указали в СК.

Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов. По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика. По словам источника, генерал умер на месте, а второй человек скончался по дороге в больницу.

При этом «Пятый канал» со ссылкой на источник заявлял, что два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы. Во время конфликта инспектор лесхоза стрелял по правоохранителям.

Как сообщалось, правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводится работа.

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