Кипр с 10 мая примет без ограничений туристов, вакцинированных от COVID-19

Кипр с 10 мая будет открыт для туристов, получивших обе прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса.

Речь идет о приезжающих из 65 стран, с которыми ранее Кипр открыл границы. Этим людям не потребуется предварительное тестирование на COVID-19, а также обязательный карантин, даже если они близко контактировали с подтвержденными носителями вируса.

В список стран, в отношении граждан которых применяются подобные критерии, вошли все государства-члены Европейского союза, Россия, Белоруссия, Украина, страны Ближнего Востока, а также Канада и США.

Привитым российской вакциной «Спутник V» также будет разрешен въезд на остров.

Ранее сообщалось, что на Кипре ужесточат карантин. Так, в стране с 26 апреля до 9 мая включительно будет действовать комендантский час, с 21.00 до 5.00 по местному времени. Также будут запрещены собрания, из дома можно будет выйти раз в сутки. Для того чтобы покинуть жилище, потребуется отправить специальное уведомление. Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи.