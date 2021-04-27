Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

В Турции ограничения выхода на улицу, которые вводятся в рамках локдауна, не будут распространяться на иностранных туристов.

«Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности», — говорится в циркуляре МВД республики.

При комендантский час распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство.

Во время локдауна продуктовые магазины и рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Также будут открыты дежурные аптеки. Кафе и рестораны продолжат работать только на вынос и доставку, а рестораны отелей смогут посетить только постояльцы.

Ранее стало известно, что с 29 апреля по 17 мая в Турции вводится локдаун, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД.