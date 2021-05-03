Союз туриндустрии назвал страны Европы, которые могут открыть границы для россиян

Россияне смогут этим летом полететь в Австрию, Германию и Италию. Об этом пишет портал Ura.ru со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

«Конкретно мы говорил об Италии. Греция уже признала [вакцину], фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать ее (вакцину). Австрия — то же самое», — сказал Барзыкин.

Он уточнил, что страны смогут впустить российских туристов после того, как российская вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе. В то же время, по его словам, каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.