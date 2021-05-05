Визовый центр Испании в Москве снова начнет выдачу виз с 12 мая

Визовый центр Испании в российской столице начнет выдачу виз через неделю, с 12 мая. Об этом заявили в генеральном консульстве, передает ТАСС со ссылкой генконсульство в Москве.

В центре можно будет получить Шенгенские визы. Тем не менее заявители не смогут отправиться в страну или другие государства Евросоюза, где еще действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», — уточнили в консульстве.

Предполагается, что визы будут выдавать с даты 1 июня. При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, обратили внимание в генконсульстве.

«Заявители на визу категории С не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — пояснили в заявлении.

Ранее в Союзе туроператоров оценили ограничение выдачи виз США.