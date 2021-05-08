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Общество. Новости

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Марио Драги Марио Драги

Премьер Италии предлагает отменить запрет на экспорт вакцин

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вместо отмены патентов на вакцины от коронавируса необходимо снять запрет на экспорт препаратов в Европе, сообщает РИА «Новости».

«Прежде чем приступать к либерализации вакцин, следовало бы сделать вещи попроще, такие как снятие запрета на экспорт, которые сейчас сохраняют США и Великобритания», — заявил он на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств ЕС в португальском городе Порту.

Драги указал на тот факт, что до половины объема производимых в Евросоюзе вакцин идет на экспорт.

«Либерализация патента, даже временная, не гарантирует производство вакцин», — пояснил Драги.

В Белом доме ранее разделились мнения по вопросу отмены патентов на вакцины.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай предложила рассмотреть возможность поддержать идею некоторых лауреатов Нобелевской премии и бывших президентов и глав правительств, которые призвали Байдена поддержать заморозку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

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