Премьер Италии предлагает отменить запрет на экспорт вакцин

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вместо отмены патентов на вакцины от коронавируса необходимо снять запрет на экспорт препаратов в Европе, сообщает РИА «Новости».

«Прежде чем приступать к либерализации вакцин, следовало бы сделать вещи попроще, такие как снятие запрета на экспорт, которые сейчас сохраняют США и Великобритания», — заявил он на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств ЕС в португальском городе Порту.

Драги указал на тот факт, что до половины объема производимых в Евросоюзе вакцин идет на экспорт.

«Либерализация патента, даже временная, не гарантирует производство вакцин», — пояснил Драги.

В Белом доме ранее разделились мнения по вопросу отмены патентов на вакцины.

Торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай предложила рассмотреть возможность поддержать идею некоторых лауреатов Нобелевской премии и бывших президентов и глав правительств, которые призвали Байдена поддержать заморозку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.