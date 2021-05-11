СМИ: число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 человек

Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал 112.

Еще 16 человек были госпитализированы.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о 9 погибших и четырех пострадавших.

До этого стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, который устроил стрельбу в учебном заведении. Предположительно, ему 17 лет. Также известно о втором стрелявшем.

Стрельба произошла в школе №175 11 мая.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, также туда выехал глава региона.

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