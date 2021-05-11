Уголовное дело возбуждено после стрельбы в казанской школе

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан молодой человек, предположительно, открывший стрельбу.

«Возбуждено уголовное дело, дальнейшая информация уточняется», — сказал собеседник.

Молодой человек пронес оружие в школу №175 и ранил учеников 11 мая.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

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