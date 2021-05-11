Путин направил в Казань Мурашко и Кравцова после стрельбы в школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе произошедшей стрельбы в Казани.

Президент выслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего, переговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем МЧС Евгением Зиничевым.

Отмечается, что Путин принял решение направить в Казань главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

Также он выразил соболезнование родственникам детей, которые погибли при стрельбе, и пожелал скорейшего выздоровления школьникам, получившим ранения.

Кроме того, Путин поручил Золотову проработать новое положение о разрешенном к гражданскому обороту оружии.