Хинштейн заявил, что вместо охраны в казанской школе была тревожная кнопка

В казанской школе № 175, где произошла стрельба, не было охраны. В учебном заведении была установлена только тревожная кнопка для вызова Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Политик добавил, что именно по этой причине первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Во вторник стало известно о нападении на школу № 175 в Казани. Экстренные службы сообщали о взрыве и стрельбе в здании учебного заведения. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семеро детей, 16 человек госпитализированы.

Задержанным оказался 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший эту же школу четыре года назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после инцидента в гимназии глава государства поручил срочно ужесточить правила оборота оружия.