СМИ: число жертв стрельбы в казанской школе выросло до 10

Число жертв стрельбы в казанской школе №175 увеличилось до 10. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек — одного взрослого и семерых детей.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.