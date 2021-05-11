СМИ: число жертв стрельбы в казанской школе выросло до 10

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Общество. Новости

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Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов у гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года

СМИ: число жертв стрельбы в казанской школе выросло до 10

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Число жертв стрельбы в казанской школе №175 увеличилось до 10. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек — одного взрослого и семерых детей.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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