В Росгвардии не подтвердили наличие сообщника у стрелявшего в школе в Казани

Росгвардия не подтверждает данные о том, что подозреваемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев действовал вместе с сообщником. Об этом журналистам заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, сообщает ТАСС.

«На данный момент нет информации о сообщнике стрелка, следственные органы занимаются расследованием этого преступления», — сказал он.

11 мая в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Ранее СМИ сообщали о том, что у напавшего на школу в Казани был сообщник. Утверждалось, что он удерживал внутри здания в заложниках шесть-семь человек. Позднее появилась информация о ликвидации спецназом второго нападавшего на четвертом этаже. Сообщалось также, что правоохранительные органы задержали в Казани предполагаемого пособника Ильназа Галявиева.

Однако Национальный антитеррористический комитет и Росгвардия эти сведения опровергают. Преступник, устроивший стрельбу в казанской школе, действовал в одиночку.