В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе

В Казани похоронили преподавателя Эльвиру Игнатьеву, которая погибла при нападении на школу № 175. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что гибель женщины стала трагической случайностью. Услышав шум, она вышла в коридор. После чего нападавший выстрелил в нее из дробовика, однако она успела заслонить собой учеников.

Кроме того, уточняется, что Игнатьева окончила институт с красным дипломом. Коллеги отмечали ее личные качества и профессионализм.

Ранее в Казани начались похороны детей, которые погибли в результате произошедшей накануне стрельбы в одной из местных школ.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.