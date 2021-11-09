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Минск отверг обвинения Варшавы в нарушении границы белорусскими военными

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Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Мигранты с Ближнего Востока находятся на территории Белоруссии законно, нарушений не зафиксировано. Об этом заявил глава белорусского МВД Иван Кубраков, передает агентство Sputnik.

При этом Минобороны Белоруссии заявило, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису необоснованные и бездоказательны, и Варшава намеренно политизирует ситуацию.

В белорусском министерстве считают, что Министерство национальной обороны Польши не стремится к конструктивному разрешению вопроса.

Кроме того, в ведомстве добавили, что размещение полькой стороной 10 тысяч военных у белорусско-польской границы является существенной военной деятельностью, а Минск не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей.

В Минобороны Белоруссии напомнили, что «осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности».

Накануне стало известно, что Польша приняла решение закрыть пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В польской погранслужбе уточнили, что теперь путешественники должны будут направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не смогут сами урегулировать ситуацию с потоком мигрантов на границе в Белоруссией, необходима помощь Европейского союза.

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