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Во Франции из-за жары ввели ограничения на использование воды

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Depositphotos

Во Франции из-за сильной жары и засухи ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны. Об этом сообщает BFMTV.

Сильнее всего нехватка воды сказалась на регионах Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант на западе страны.

Причиной отсутствия воды стали аномально сухая и жаркая погода в течение последних нескольких недель и малое количество осадков зимой.

Телеканал отмечает, что надежды на спад температуры в ближайшие дни мало, а дождей в ближайшие две недели почти не ожидается, за исключением Пиренеев и Альп.

Ранее Еврокомиссия заявила, что засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза. По данным ведомства, эта проблема может коснуться урожая на территории Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польши, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

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