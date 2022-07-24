Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Скворцов не верит в завоевание Кубка Стэнли Овечкиным... 11:27
В России создали новый стойкий защитный композит для космоса... 11:26
Концерт Бутусова отменили в Хельсинки из-за выступлений... 11:24
«Ъ» написал, что средняя площадь новых квартир в Москве... 11:20
Экс-президент США Трамп призвал отстранить трансгендеров от женских... 11:19
Китай выступил против идеи введения санкций США за покупку... 11:19
Воронежские власти заявили о дискредитации ВС РФ после появления... 11:16
В ЛНР рассказали об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и... 11:13
Лана Дель Рей подала в суд на преследовавшего ее фаната 11:12
На Ямале мужчину осудили на 8,5 лет за растление... 11:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Сочи из-за непогоды объявлен режим ЧС

Глава Сочи Алексей Копайгородский объявил в городе режим ЧС из-за погодных условий

Власти Сочи объявили режим ЧС по всему городу из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, данная мера, дает городским властям еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим от стихии.

Как сообщил чиновник, Сочи за прошедшие три дня пострадал из-за ливней. Он назвал ситуацию очень серьезной.

«Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — заявил Копайгородский.

Он также указал, что в настоящее время в городе осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Сочи ввели режим ЧС на улице Цюрупы, где ночью из-за схода селя разрушилась подпорная стена.

23 июля Сочи затопило из-за сильных «залповых» ливней. Вышли из берегов реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Бзугу. Город лишился на некоторое время света и водоснабжения – были затоплены подстанции. Кроме того, из-за воды на некоторых дорогах было прервано движение. Из-за стихии погибла женщина, ее зажало между машиной и дорожным ограждением.

Все новости на тему:
Новости регионов
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+