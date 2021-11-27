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Почти без очередей, но со стрельбой. Как проходит «черная пятница» в США

26 ноября в США стартовала «черная пятница» — период, когда магазины и интернет-площадки начинают массовую распродажу своих товаров с большими скидками. Он начинается сразу после Дня Благодарения и может длиться от трех дней до недели.

Традиционно аналитики ожидают, что нынешняя «черная пятница» может оказаться одной из самых активных для потребителей, которые будут тратить значительные суммы на фоне высоких инфляционных ожиданий.

Помимо очередей, которые всегда сопровождают дни ноябрьских распродаж в США, в этом году не обошлось без ЧП. В городе Дареме эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Southpoint из-за стрельбы. В ТЦ началась паника, три человека были ранены, в том числе — 10-летний мальчик. Еще трое получили травмы уже в ходе эвакуации. Полиция задержала одного подозреваемого и оцепила здание, теперь торговый центр закрыт.

О том, как проходит «черная пятница» в США — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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