Торнадо и ковид не помеха. Как в мире отмечают католическое Рождество

Сегодня западнохристианский мир отмечает Рождество Христово. На самом деле и православные, и католики с протестантами празднуют его в одну дату, 25 декабря, но отсчитывают этот день по разным календарям.

Это Рождество — уже второе в условиях пандемии. ВОЗ ожидаемо просила отменить массовые мероприятия и провести праздник в кругу семьи. Однако, несмотря на ограничения, введенные в разных странах, многие люди не отказались от любимых рождественских традиций. Для кого-то это посещение праздничной мессы в церкви, другим достаточно прогуляться по украшенному городу и сфотографироваться у нарядной елки.

В США празднование омрачили торнадо, которые обрушились на разные штаты в начале месяца. Многие американцы потеряли свои дома. В праздники их стараются поддержать волонтеры, раздавая бесплатную пищу и горячие напитки. Некоторые добровольцы ради этого приехали из других регионов и отказались от Рождества в кругу своих близких. «Мы просто пытаемся подарить Рождество [пострадавшим]», — говорят волонтеры.