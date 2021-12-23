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Тутберидзе переживала за дочь, Самарин разбил лицо: яркий старт чемпионата России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию, на котором определится состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

После короткой программы среди мужчин лидерство захватил Евгений Семененко. Трехкратный чемпион страны Михаил Коляда сорвал тройной аксель и откатился на пятую строчку, а опытный Александр Самарин упал с четверного флипа и разбил подбородок до крови, став шестым.

В ритм-танце лучшими были Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а третье место, позволяющее конкурировать за поездку на Олимпийские игры, неожиданно заняла дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Сама Тутберидзе настраивала пару перед выступлением и провожала их у бортика.

В короткой программе спортивных пар лучшими были действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Занявшие вторую строчку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский проиграли конкурентам меньше балла. Третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, допустившие в прокате грубую ошибку на поддержке.

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