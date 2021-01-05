Слабое утешение: с кем Россия сразится за бронзу МЧМ-2021

Национальная команда США в полуфинале молодежного чемпионата мира — 2021 с трудом обыграла сборную Финляндии. Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:3. У триумфаторов отличились Алекс Туркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и уроженец Узбекистана Артур Калиев, подаривший американцам победу за минуту до конца основного времени встречи. В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Каспер Симонтайвал (дубль) и Рони Хирвонен.

Как итог, сборная США вышла в финал молодежного мирового первенства, где сыграет с Канадой, которая минувшей ночью попросту смела с пути Россию (5:0). А вот Финляндии теперь предстоит встретиться с командой Игоря Ларионова в матче за третье место турнира.

В преддверии схватки нашей сборной с финнами обратим внимание на то, как будущие соперники россиян прошли турнирную дистанцию.

До поражения от США команда Финляндии победила в четырех встречах: не справились с парнями Антти Пеннанена Германия (3:5), Швейцария (1:4), Словакия (0:6) и Швеция (2:3), которая противостояла своим соседям в рамках ¼ финала МЧМ. В то же время финнов еще на групповом этапе одолели канадцы (4:1) – на данный момент «львы» проиграли на турнире лишь финалистам первенства.

Подчеркивает силу Финляндии и послужной список их молодежки: за свою историю она пять раз выигрывала МЧМ (1987, 1998, 2014, 2016, 2019), четырежды брала серебряные медали и еще шесть раз примеряла на грудь бронзу.

А вот как будет выглядеть состав наших оппонентов на ближайший матч.

Голкиперы: Кари Пийронен («Таппара»), Джоэль Бломквист («Кярпят»), Роопе Тапонен (ХИФК).

Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Рубен Рафкин, Еемил Виро (оба — ТПС), Вилле Хейнола («Лукко»), Топи Ниемеля, Каспер Пуутио (оба — «Кярпят»), Матиас Раяаниеми («Пеликанс»), Микко Кокконен («Юкурит»).

Нападающие: Роби Ярвентие («Ильвес»), Антон Лунделл (ХИФК), Петтери Пухакка, Каспер Симонтивал (оба — «Таппара»), Самуэль Хелениус, Брэд Ламберт (оба — ЮП), Микаэль Пююхтия, Юуусо Пярссинен (оба — ТПС), Рони Хирвонен («Эссят»), Микко Петман («Лукко»), Хенри Никканен («Юкурит»), Матиас Мянтюкиви («СайПа»), Аку Рятю («Кярпят»), Бенжамин Корхонен («КайПа»).

Сомневаться не стоит: утешительные награды крайне важны для финнов. Но и России возвращаться из Канады без бронзы не рекомендуется. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг уверен, что матчем за третье место наша команда может подсластить пилюлю себе и болельщикам, на мажорной ноте завершив соревнования.

«За последние 11 лет мы десять раз играли в полуфинале, это высокие показатели, — цитирует функционера ТАСС. — Никто не согласен с этим поражением, однако мы постоянно идем в лидерах. Есть стабильность, однако есть и над чем работать. Золото - это то, к чему всегда стремится наша сборная. В течение многих лет была проделана огромная работа — в такой ситуации необходимо поддержать тренерский штаб и игроков. И, конечно, максимально подготовиться к матчу за третье место.

Подводить итоги пока рано, сейчас нужно готовиться к игре за бронзу. Наставники сделают необходимые выводы из поражения, турнир не закончился… Поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Внутри много вопросов, которые нужно обсудить. Мы все понимаем: у нас ноль голов за два матча с Канадой, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу. Так будет правильно для команды».

Напоследок отметим, что в последний раз бронзовые медали молодежного первенства мира сборная России брала в 2019 году, когда оказалась сильнее Швейцарии (5:2). Что же касается МЧМ-2020, то в прошлом году россияне дошли до финала, где проиграли все той же Канаде со счетом 3:4, в итоге став серебряными призерами первенства.

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Встреча Россия — Финляндия пройдет в ночь на 6 января в 1.30 по московскому времени. Финал Канада — США также пройдет в ночь на среду в 5.30.

«Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции решающих матчей турнира.