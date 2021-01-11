«Наш биатлон жив»: что говорили о победе России в Оберхофе

43. Именно столько гонок российские биатлонисты не могли взойти на пьедестал на этапах Кубка мира.

Серия прервалась накануне. 10 января сборная России одержала сенсационную победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели 24 километра за 1 час 8 минут и 21,7 секунды, воспользовавшись семью дополнительными патронами. Вторыми стали норвежцы, третьими — французы.

Это первая победа россиян в смешанной эстафете с далекого 2012 года. Тогда национальная команда в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Алексея Волкова и Евгения Устюгова первенствовала на этапе КМ в Эстерсунде (Швеция).

Александр Логинов похвалил своих партнеров по команде за гонку.

«Это действительно хороший день! — заявил в эфире «Матч ТВ» чемпион мира. — Главное, что получилось порадовать болельщиков, потому что я прекрасно понимаю, что все ждут от нас этого. А мы стараемся. Рад, что именно эстафетной гонкой у нас получилось попасть на подиум.

Насколько помогла команда? Видел, как Светлана уходит на фантастический финишный круг. Когда у меня уже был отрыв, было более комфортно идти весь круг до первого рубежа. Конечно, стрельба шесть из шести — это непозволительно для меня, но и оппоненты дали ошибиться. Сегодняшнее состояние позволяло бороться и передать Эдуарду маленький, но отрыв, чтобы у него была возможность сражаться за победу».

А вот Латыпов после гонки был немногословен:

«Эмоции очень бурные! Еще не могу все осознать... Очень рад за команду и за страну, что мы сегодня добились золота. Команда была супер, молодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого результата!»

Не мог нарадоваться успеху России комментатор Дмитрий Губерниев, чуть не потерявший голос на последнем круге Латыпова.

«Я восхищаюсь каждым, кто бежал сегодня. Все слышали, как я извинялся перед Кайшевой. Она молодец, собралась и на последнем круге в эстафете оставила нас в игре. Миронова сейчас на 85% от своего идеального состояния, но она прибавляет и скоро может стать настоящим лидером.

Также хочу сказать: Я/Мы Александр Логинов. После такой утраты (у спортсмена скончался отец — прим. «Газета.Ru») надо собраться... Да, мы понимаем откуда все нюансы первых этапов в Оберхофе, однако Саша молодец! Снимаю перед ним шляпу. Конечно, абсолютный буйвол и альбатрос — Латыпов. Я говорил, что от этой гонки зависит его дальнейшая карьера. Сейчас она у него должна пойти в гору, потому что он отлично проявил себя как классный финишер. Теперь он может претендовать на лидирующие позиции в команде. То, что наш биатлон жив, есть команда и тренеры молодцы — это факт. Думаю, на ЧМ мы не останемся без медалей», — цитирует Губерниева Sport24

Похвалил россиян и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Безусловно, перед гонкой я не рассчитывал на победу России... Как и все, четко понимал, что команда на данный момент неконкурентноспособна, вот только этот тезис опровергнули. Атлеты разозлились на себя, доказав, что рановато их списывать со счетов. Две гонки подряд у Мироновой, действительно, получаются. Дай бог, чтобы она в себя поверила и не растратила этот задел, эйфорию. Латыпов ногами всегда был хорош. Стреляли ребята достойно — вот самый главный результат.

Логинову сейчас сложно. Я ему по-человечески сочувствую. Для любого человека потеря близких — трагедия. Каждый по-разному восстанавливается. У Александра это стало причиной его резкого упадка результатов. Но в данной ситуации он себя проявил самым лучшим образом», — заметил Васильев.

Но были и те, кто скептически отнесся к эйфории после победы в Оберхофе. Так, депутат Государственной думы Игорь Лебедев призвал не придавать столь большого значения триумфу на КМ.

«Тот факт, что мы радуемся первой победе за 44 гонки, ужасно описывает наш биатлон. Вид спорта, в котором у нас всегда все было хорошо, давно не радует. Как господин [Михаил] Прохоров пришел, так почти ничего и не выигрываем… Несмотря даже на то, что Прохоров уже ушел. Видимо, допинговые скандалы влияют. Конечно, не хотелось бы думать, что нам без допинга тяжело выигрывать, хотя мысли навевают. Остается надеяться, что эта медаль послужит толчком», — приводит слова парламентария «Чемпионат».