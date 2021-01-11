«Особо не паримся»: Лукашенко о возможном бойкоте ЧМ-2021 по хоккею

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прибыл в Минск для встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Основной повесткой общения стало проведение чемпионата мира по хоккею. Мировое первенство должно состояться в 2021 году в двух странах: кроме белорусской стороны матчи турнира также примет Латвия. Причем вторая страна-хозяйка уже достаточно давно выступает с требованием перенести чемпионат мира из Минска.

Лукашенко заверил Фазеля, что проведению турнира не угрожает ни сложившаяся политическая ситуация, ни пандемия коронавируса. Он также добавил, что страна готова целиком взять на себя организацию чемпионата мира в том случае, если Латвия откажется от участия.

«Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Напряженная политическая обстановка в стране возникла после проведения президентских выборов в августе 2020 года, где Лукашенко победил с большим отрывом. После этого во многих городах страны стали вспыхивать акции протеста.

Накануне же встречи с главой ИИХФ Лукашенко еще раз подчеркнул, что оснований для переноса нет.

«Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Никаких оснований для отмены или переноса нет. Даже на миллиметр. Мы готовы хоть завтра провести чемпионат. Минские арены готовы. Его отмена или перенос станут полным позором», — приводит его слова vesti.ru.

Сам Фазель отметил, что в связи со сложившимися политическими обстоятельствами на Федерацию оказывается давление, однако пока ИИХФ намерена придерживаться своей линии и не смешивать спорт и политику.

«Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Белоруссии начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику», — сказал глава ИИХФ.

Прокомментировала ситуацию вокруг ЧМ-2021 и бывший кандидат в президенты, лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она уверена, что сборные могут бойкотировать чемпионат мира в том случае, если он не будет перенесен из Белоруссии в другую страну.

По сообщению пресс-службы политика, вопрос о бойкоте турнира Тихановская поднимала на встречах с главами МИД Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии. В поддержку переноса мирового первенства уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея ИИХФ Калерво Куммола, депутаты Бундестага и члены Конгресса США.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Белоруссии больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», — говорит Тихановская.

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Напомним, что чемпионат мира по хоккею — 2021 стартует 21 мая. Финал мирового первенства назначен на 6 июня.

В конце 2020 года появилась информация, согласно которой решение о переносе турнира из Минска будет решаться на уровне Совета ИИХФ в конце января. Проблемой является также место переноса мирового первенства: в Риге есть только одна арена, способная принять матчи, она вмещает около 10 тыс. болельщиков. При этом сам Фазель в декабре объявил, что приложит все усилия для того, чтобы турнир прошел в Минске.