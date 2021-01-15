«Договариваемся с телеканалами»: Плющенко хочет боя с хореографом Тутберидзе

Новый конфликт между Евгением Плющенко и представителем команды Этери Тутберидзе — хореографом Алексеем Железняковым — кажется, подходит к концу. Напомним, два дня назад Железняков вызвал двукратного олимпийского чемпиона на бой, оскорбив его парой крепких выражений, но 15 января неожиданно пошел на попятный.

«Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво.

Но, как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймете», — написал Железняков.

Напомним, 13 января — в день празднования старого Нового года, а также дня рождения одного из тренеров «Хрустального» Сергея Дудакова — Железняков под вечер разразился агрессивным постом во «ВКонтакте».

«Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу *** (болтунов). Давай, Жень, не трухуй. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь три тысячи седьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал специалист, сопроводив послание праздничной картинкой «Со старым Новым годом!».

close

Этот пост хореограф Тутберидзе продублировал и в Facebook, прикрепив к нему более грозное изображение, — фотографию ножа с надписью «Железный лис» (видимо, отсылка к его фамилии).

close

На удивление Плющенко тогда не стал отмахиваться от странных нападок и принял вызов. В комментарии «Спорт-экспрессу» двукратный олимпийский чемпион сообщил, что в свободное время занимается боксом под руководством Александра Липового — чемпиона мира по кикбоксингу.

Судя по всему, фигурист был бы не прочь наконец показать свои навыки в реальном поединке — хоть и организованном только ради развлечения и пиара, а также с облегченными правилами.

Да и конфликт между «Хрустальным» и «Ангелами Плющенко», который тянется уже больше года, время от времени переходя из стадии пассивной агрессии в активную, уже истощил нервы обеих сторон и, судя по всему, требовал выплеска эмоций.

«Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у Железнякова поплыла кукушка. Но если он этого хочет, то я с удовольствием побьюсь. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт», — заявил Плющенко в комментарии Sport24.

Казалось, что на следующий день оба оппонента одумаются, но Железняков и 14 января продолжал стоять на своем.

«Плющенко хотел подогреть интерес к фигурному катанию — ну так подогреем, — заявлял хореограф. — Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова».

Однако на следующий день специалист решил извиниться и отказаться от поединка, хотя уже как минимум три стороны выразили желание провести этот бой — Федерация бокса России, промоутер Владимир Хрюнов и президент организации AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Плющенко оказался, скорее, разочарован быстрой сдачей оппонента и потребовал от него личного разговора.

«Пускай он мне наберет по телефону, и я приму извинения. В посте у Железнякова с вызовом на бой были такие поганые вещи, пусть теперь как мужчина позвонит и нормально извинится.

Я ожидал эту историю. Сразу сказал, что, скорее всего, это все не состоится со стороны вызывающего. Но ничего, я все равно готовлюсь. Постоянно в форме. У меня как раз сегодня тренировка, после нее выставлю пост о моей подготовке», — заверил Плющенко.

Супруга олимпийского чемпиона — продюсер Яна Рудковская — также увидела в возможном поединке хороший потенциал для пиара и посоветовала Железнякову не отказываться от боя.

«На мой взгляд, бой должен состояться — как Алексей и просил, без правил. У нас будут квалифицированные судьи. Промоутер Камил Гаджиев выразил большую готовность это сделать. Я уже веду переговоры с телевизионными каналами. Наша команда настроена очень решительно.

Мы готовы к бою, чтобы не было разговоров о том, что кто-то слился или что это был какой-то черный, договорной пиар. Алексей — молодец, что извинился, пусть добьет вопрос с личным разговором. И я советую ему провести бой», — сказала Рудковская.

Также продюсер подтвердила, что Плющенко уже приступил к целенаправленной подготовке.

Впрочем, шансов на то, что Железняков действительно выйдет на этот хайповый бой, практически нет. Директор спортивной школы «Самбо-70», к которой относится и каток «Хрустальный», Ренат Лайшев на следующий день после резонансного поста хореографа заявил, что проведет с ним разбирательство. Судя по всему, разговор возымел свое действие. После таких бесед и публичных извинений согласие на поединок выглядело бы не очень разумно.

К тому же Железняков, в отличие от Плющенко, на регулярной основе единоборствами не занимался, и хотя бы ради собственного здоровья ему не желательно выходить на ринг. Об этом заявил и тренер Плющенко по боксу Александр Липовой:

«Евгений — олимпийский чемпион! Он играет в хоккей, при этом у Жени еще фигурное катание и бокс три раза в неделю. Как вы думаете, он в форме? Работа нужна в основном только над техникой. То, что Железняков отказался от боя — это мудро. Людям хочется жести, вот они и стравливают простого парня.

Если говорить, что произошло бы, если бы Железняков вышел на ринг, то было бы сотрясение мозга и, соответственно, больница».

Остается надеяться, что на этом некрасивые разборки между двумя популярными тренерскими штабами завершатся и будут проявлять себя только на льду. Но верится в это с трудом. В конце концов впереди еще много праздников, на которых Железнякову могут рассказать что-то о Плющенко, а сам олимпийский чемпион явно настроен когда-нибудь выйти на ринг — не зря же он летом 2020 года сам вызывал на бой Алексея Навального.