Первый турнир UFC в 2021 году. LIVE

Наш анонс сегодняшнего ивента. Почитайте:
Полный список боев UFC on ABC 1. Основной кард: Макс Холлоуэй — Келвин Каттар, Карлос Кондит — Мэтт Браун, Сантьяго Понзиннибио — Джинлян Ли, Хоакин Бакли — Алессио Ди Чирико, Пунахел Сориано — Душко Тодорович. Прелимы: Янан Ву — Жоселин Эдвардс Лабориль, Карлос Фелипе — Джастин Тафа, Давид Завада — Рамазан Эмеев, Сара Морас — Ванесса Мело, Якоб Килбурн — Остин Линго.
Приветствуем всех любителей смешанных единоборств! На «Бойцовском острове» в Абу-Даби уже стартовал турнир UFC on ABC 1.