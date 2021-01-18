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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время тренировочной игры в хоккей в Сочи, 15 февраля 2019 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время тренировочной игры в хоккей в Сочи, 15 февраля 2019 года

«Это полное безобразие»: что говорят о переносе ЧМ-2021 из Минска

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В России отреагировали на лишение Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея решила перенести чемпионат мира по хоккею — 2021 из Белоруссии в другую страну. Бывший игрок НХЛ и тренер Андрей Назаров заговорил об атаке «на Россию и ее партнеров», а депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что таким образом народ Белоруссии пытаются заставить выступить за смену власти. «Газета.Ru» собрала реакцию на перенос мирового первенства из Минска.

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Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет не в Минске. Белоруссия была лишена возможности проведения мирового первенства по решению совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). Основной причиной такого заключения стали трудности с обеспечением безопасности для команд, болельщиков и официальных лиц из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Бурная реакция спортивных и общественных деятелей не заставила себя долго ждать. В решении перенести турнир из Минска увидели даже «наезд на Россию». Таким мнением поделился экс-игрок семи клубов НХЛ, а ныне тренер Андрей Назаров.

«Считаю, что идет атака и мощный наезд на Россию и ее стратегических партнеров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.

В целом жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Белоруссия станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать, и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики», — цитирует Назарова «Чемпионат.com».

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что не понимает, какое отношение к проведению чемпионата мира имеют выборы президента Белоруссии, которые состоялись в августе прошлого года. На них победил действующий лидер страны Александр Лукашенко, и после этого во многих городах страны стали вспыхивать акции протеста.

«Это полное безобразие. К сожалению, эта волна репрессий и санкций докатилась до братской нам страны, до Белоруссии. Конечно, это совершенно неприемлемое давление на страну через спорт. Не понимаю, при чем здесь выборы, Лукашенко и так далее?

Это спорт, и он не имеет никакого отношения к политике, как и культура, искусство и религия. Этим должны заниматься политики. Дайте народу играть в любимую игру и наблюдать за ней, а то так у нас скоро и фильмы, и стихи будут запрещать из-за политики», — приводит слова Свищева Sport24.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков после решения встал на защиту главы ИИХФ Рене Фазеля. Несколько дней назад функционер посетил Минск и провел встречу с Лукашенко, на которой обсудил вероятность проведения мирового первенства. После этого мероприятия на Фазеля обрушилась критика, однако, по мнению Новикова, поступки главы международной федерации заслуживают уважения.

«Разве можно так? Если условно там кто-то с кем-то поздоровался или встретился, на него уже тыкают пальцем, он уже враг народа. Куда мы тогда придем? Надо все-таки смотреть честно на события. Все это не укрепляет мировое сообщество. Это уже идет раскачивание не лодки, а Земного шара. Жаль, конечно, но кто от этого выиграл?» — рассуждал специалист.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предположил, что таким решением внешние силы якобы хотят заставить белорусов еще более активно выступать за смену власти в стране.

«Надо поддержать белорусов и сделать у них другой нормальный чемпионат: кто не боится, тот приедет, а кто боится, тот ссыкло. Ни малейшей угрозы безопасности хоккейным сборным не было, лишение права проведения ЧМ — демонстративное наказание нации за то, что они делают не тот выбор, который поддерживает Европейский союз и США.

Нам показывают, кто правит миром, говорят, что, если плохо себя вести, тебя накажут всеми способами», — заключил Милонов.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя решение о переносе чемпионата мира, назвала его очень обидным и тоже подчеркнула, что нельзя мешать спорт и политику.

«Спорт и политика не должны быть единым. Ну, перенесут куда-то. Я не определяю, правильно это или неправильно. Это очень обидное решение — политика не должна влиять на спорт», — подытожила Тарасова.

Мировое первенство должно было пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Латвия после решения о переносе из Белоруссии объявила о том, что готова единолично принять у себя чемпионат мира. Решение об окончательном месте проведения турнира будет принято позднее.