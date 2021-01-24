«Возможно, он пил перед боем»: что говорят о поражении Макгрегора

Поражение от Дастина Порье стало для Макгрегора вторым за последние три боя. Также ирландец впервые в жизни проиграл нокаутом — Порье взял реванш у Конора за поражение семилетней давности, когда Печально Известный разобрался с ним меньше чем за две минуты. Тем не менее от былой ненависти бойцов друг к другу не осталось и следа.

«Ничего, кроме уважения Конору. Я провел отличный бой. Главной задачей было не драться, а доносить свои удары. Я знал, что тайминг Конора лучший в этой игре, но я справился. Если Хабиб Нурмагомедов не вернется, то я и Макгрегор лучшие в легком весе», — считает Порье.

Порье, как и Макгрегор, предложил сделать между ними трилогию. Сейчас у бойцов по нокаутам 1:1.

Ирландец в свою очередь не менее уважительно говорил о Порье, хоть и обещал до поединка нокаутировать его за минуту.

«Я парировал его лоукики, но драться было тяжело. Нога не слушалась, и ничего сделать было нельзя. Я не ищу для себя оправданий. Дастин дрался очень хорошо. Я проанализирую все, посмотрю бой. Но к его концу я плохо себя чувствовал, нога болела», — объяснил Макгрегор, добавив, что не планирует завершать карьеру, а, напротив, намерен чаще выступать.

Поражение Конора не без иронии прокомментировал Нурмагомедов. Пока еще действующий чемпион обещал, что вернется в октагон ради 30-го боя, но только в том случае, если кто-то из потенциальных соперников его удивит. После боя он связался с главой UFC Даной Уайтом и сообщил, что его не интересует возможность реваншей с Макгрегором или Порье.

«Вот что происходит, когда вы меняете свою команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуете с маленькими детьми, будучи оторванными от реальности», — написал Хабиб в Twitter.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

Вероятнее всего, эти слова относятся к недавнему видео, на котором Макгрегор проводит шуточный бой со своим трехлетним сыном.

Конор, комментируя эти слова, предложил Хабибу встретиться в клетке. После проигрыша в 2018 году ирландец не раз вызывал на реванш россиянина, но все время получал отказ.

«Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Что есть, то есть. Нужно относиться к соперникам с уважением. Что он собирается делать? Собирается возвращаться или нет? В начале боя против Дастина я выступал уверенно. Говорю же, бои разные, все зависит от стиля бойца. Так и с Дастином. Он очень выносливый, у него есть этот лоукик в арсенале. Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», — ответил ирландец на пресс-конференции.

Уайт на пресс-конференции также поднял вопрос о шансах организовать реванш россиянина и ирландца. По его словам, сейчас в UFC понимают, что Хабиб ушел на пенсию, но пока не оставят попыток его вернуть хотя бы ради одного поединка.

«Хабиб ненавидит Конора. Где-то внутри него какой-то голос наверняка подсказывает, что, если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории», — заявил Уайт.

Не обошли вниманием поединок Макгрегора и Порье и другие бойцы. Так, Рамазан Эмеев признался, что удивлен победе Порье, так как считал ирландца фаворитом встречи.

«Я ожидал, что выиграет Конор. Наверно, все этого ожидали, но Порье восстал, как феникс, показал красивый бой и смог досрочно победить Макгрегора. Это большое дело для Порье, он показал свой дух, что он может реваншировать. Дастин молодец, не ожидал от него. Если в UFC хотели повторный бой между Хабибом и Конором, то они расстроены. А если нет, то все равно сегодняшний бой интересным получился для всех, кто смотрел», — цитирует Эмеева Sport24.

Валентин Молдавский из команды Федора Емельяненко не исключил вероятность того, что Макгрегор выпивал алкоголь непосредственно перед боем, учитывая его физическую форму. Согласно другому предположению Молдавского, бывший двойной чемпион UFC потерял стимул к боям.

«Порье молодец, а Конор, может, пил перед боем, но что-то было не так с ним. Скорости у Макгрегора не было. Может, Конор и готовился к этому бою, но кажется, что он уже исчерпал себя. Он выглядел намного хуже, чем в других своих боях. Наверное, ирландцу уже тяжело мотивировать себя, он занят бизнесом, другие заботы», — отметил Молдавский в интервью РИА «Новости».

Андрей Корешков, выступающий в Bellator, восторженно встретил победу американца, призвав относиться серьезно к лоукикам. Возможно, один из таких ударов Порье и привел к травме ноги у Конора, из-за которой он и проиграл в итоге.

«Перетерпел первые напоры Конора, обрабатывал его переднюю ногу, и с десятого лоукика заставил Конора чувствовать каждый последующий. Вывод простой: никогда не сдавайтесь и не недооценивайте лоукики. Мои поздравления Порье. Блестящая победа», — написал Корешков в Instagram.

Несмотря на то что Конор уступил Порье, вероятность того, что их встреча с Хабибом состоится, все-таки окончательно не исключена. По крайней мере, Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба, признался, что всегда был против ухода племянника из спорта.

«Заявление Конора про бой с Хабибом? Я думаю, что Хабиб сам ответит ему. Пока сложно что-то говорить. Я с Хабибом еще не разговаривал. Я где-то месяц его не видел. Скоро он приедет, и мы посидим, поговорим. А так я с первого дня против того, что Хабиб не дерется. Я это везде говорю, ему говорю, вам говорю. Я не хочу, чтобы Хабиб завершил на этой стадии карьеру»,

— сказал он.