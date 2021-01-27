«Добрый и открытый парень»: в Омске убили 21-летнего футболиста

О смерти Егора Дробыша стало известно утром 27 января. Печальные новости сообщил его бывший клуб «Иртыш» на страницах в социальных сетях и официальном сайте.

«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш. Футбольный клуб «Иртыш» выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», — сказано в записи «Иртыша».

Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов "Иртыша" Егор Дробыш.



Футбольный клуб "Иртыш" выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/4dinfVzKGv — ФК Иртыш (Омск) (@OmskFootball) January 27, 2021

Подробности случившегося уточнило УМВД России по Омской области. Согласно данным ведомства, трагедия произошла около 2.20 по местному времени в районе улицы Магистральной. Там было обнаружено тело 21-летнего человека с ножевыми ранениями, от которых он, по предварительной версии, скончался на месте. Там же нашли другого 22-летнего мужчину — знакомого погибшего. Он в тяжелом состоянии и с аналогичными колото-ножевыми ранами был доставлен в больницу.

Перед домом №35/1 на улице Магистральной, где было совершено убийство и покушение, находится центр диализа. kp.ru пишет, что сотрудники регистратуры медицинского учреждения рассказали о визите сотрудников правоохранительных органов, общавшихся со службой охраны и отсмотревших записи с камер видеонаблюдения, куда могли попасть кадры преступления.

На текущий момент следствию не удалось установить подозреваемых в преступлении и их мотива, полиция проводит ряд оперативно-разыскных мероприятий. СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По информации издания «Новый Омск», на Дробыша и его приятеля напал неизвестный мужчина (по другим версиям, вооруженных преступников было несколько). В драке молодых людей несколько раз ударили ножом, после чего злоумышленник или злоумышленники скрылись. Интернет-портал «СуперОмск» также выяснил, что выжившего друга футболиста госпитализировали в Клинический медико-хирургический центр министерства здравоохранения Омской области — врачи его прооперировали и уже перевели в обычную палату, однако состояние пострадавшего остается тяжелым, не позволяющее ему пока пообщаться с полицейскими и дать показания.

«Пациента ночью доставили в КМХЦ в тяжелом состоянии, его прооперировали, врачи провели над ним очень большую работу. Он находился в реанимации, но его уже перевели в хирургическое отделение из реанимации, он отходит от наркоза», – сообщили «СуперОмску» в министерстве здравоохранения Омской области.

«Брат задышал, его отключили от ИВЛ», — подтвердил «Новому Омску» Денис Мельчаков.

Егор Дробыш являлся уроженцем Омска и был воспитанником местного футбола. До 2017-го он выступал в школе омского «Динамо», откуда перебрался в молодежную команду «Иртыша», на тот момент игравшего в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьего по значимости дивизиона в стране. Спустя два года выступавший на позиции опорного полузащитника Дробыш стал привлекаться в главную команду, где, впрочем, закрепиться не смог: он появился на поле лишь в трех матчах ПФЛ, проведя в сумме 15 игровых минут, и не отметился результативными действиями. Через семь месяцев Дробыш покинул «Иртыш» в связи с истечением трудового контракта и больше нигде не играл.

«Хороший, добрый, открытый парень был. В команде у него ни с кем не было конфликтов. С журналистами любил пообщаться, мы неоднократно записывали интервью. Ничего плохого точно сказать про него не могу», — охарактеризовал Дробыша пресс-секретарь омского клуба Дмитрий Кунгурцев в беседе с Telegram-каналом «Город55».