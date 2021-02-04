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«Трилогия в руках!» Макгрегор объяснился за проигрыш Порье

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Макгрегор призвал организовать его третий бой против Порье

Спустя десять дней после нокаута от Дастина Порье неунывающий Конор Макгрегор решил порассуждать, что стало причиной пятого поражения в карьере. Бывший двойной чемпион UFC уверен, что сделает правильные выводы из случившегося в Абу-Даби и в третьем поединке с американцем представит фанатам совершенно новую версию Печально Известного.

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор переживает, пожалуй, тяжелейший период в своей яркой карьере. 24 января он был разгромлен Дастином Порье — показатель в последних трех схватках достиг неприличных 1-2, а эксперты и поклонники Печально Известного всерьез подумали, что после такого краха спортсмен не вернется в октагон и сконцентрируется на бизнесе.

«Он стал толстым и старым», — заявил российский чемпион организации Петр Ян в интервью YouTube-каналу «Fanatics View».

Но на радость многомиллионной армии болельщиков Макгрегор не спешит расставаться с восьмиугольниками и кожаными перчатками. Накануне звезда UFC опубликовал в Instagram большой пост, в котором порассуждал о кошмарном вечере на «Бойцовском острове».

«Немного хайлайтов с моего последнего боя! Что за трилогия теперь у меня в руках, я в восторге! Думаю, 24-го числа я был в лучшей форме в своей карьере, ведь после борьбы и клинча мои удары не потеряли скорость и силу. Для меня это было новое ощущение, так что я воодушевлен предстоящей работой. Да, я впервые не использовал стул между раундами, потому что он был мне не нужен. Он понадобился чуть позже, но это уже другая история».

Бывший чемпион не отрицает, что имели место просчеты в тренировочном процессе, которые в итоге и привели к провалу. Их получивший медицинское отстранение на 180 дней Макгрегор рвется устранить уже в ближайшие сроки.

«Немного мыслей о противостоянии. Я наслаждался каждой секундой, и предпочел бы провести больше времени в знаменитом октагоне UFC. 40 секунд за три года (атлет имеет в виду бой против Дональда Серроне, которого он нокаутировал в дебюте схватки — «Газета.Ru») – вот и все, что у меня было до этого боя. Я слишком односторонне подошел к тренировочному процессу, сосредоточившись на боксе… Я решил, что это подходящий бой и подходящий соперник, чтобы подготовиться к встрече с Мэнни Пакьяо. Думая так, я всецело заслужил те удары по ногам, с которыми мне пришлось иметь дело».

Наконец, Макгрегор еще раз подтвердил намерение как можно скорее вернуться в клетку и расставить все точки над i в трилогии с жестким нокаутером из США. Ведь счет в соперничестве Конора с Порье стал 1-1: первый бой состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первой пятиминутке.

«В то же время мои удары были остры, и я полностью контролировал ситуацию… Вот только эффект от ударов по ногам сделал свое дело, и восемнадцатый удар просто вышиб мне ногу, вот и все. Повреждение малоберцового нерва. Фантастика! Впервые испытал подобное. А затем Дастин выдал потрясающую концовку.

Снимаю перед Порье шляпу. «Бриллиант» провел отличный бой, однако теперь мы просто обязаны завершить эту трилогию. Я в восторге! Это не та трилогия, которую я ждал, но я бы соврал, если бы сказал, что так не должно было случиться… Именно так все и должно было произойти!» — подытожил Макгрегор.

Разумеется, UFC не против третьей схватки: она сулит промоушену большие доходы от рекламы и продажи платных трансляций (PPV). Ведь если вторая битва набрала 1,6 млн PPV, то третья наверняка достигнет 2 млн.

«Думаю, Конор будет голоднее. Я большой фанат Рокки, и это похоже на «Рокки-3». Либо он обретет голод снова, либо уйдет, — рассуждает президент промоушена Дана Уайт. — UFC 257 идет на втором или третьем месте в истории промоушена по продажам платных трансляций. Всегда стоит провести третий бой, если счет 1-1».

Что же касается Порье, то его реакция на пост Макгрегора оказалась предсказуемой:

«Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз».