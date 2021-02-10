Катастрофа со стрельбой: Россия провалилась в эстафете на ЧМ

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Комментарий главного тренера сборной России Валерия Польховского:
«Результат не совсем тот, которого мы ожидали. Около 1:54 минуты проиграли ходом норвежской команде. С первого этапа как-то все не пошло.
По поводу причин — сделаем хорошую аналитику, не будем посыпать голову пеплом. Ребята работали, не могу предъявить им претензии.
Чем объяснить проигрыш 1:12 минуты лидерам после этапов Логинова и Латыпова? Латыпов мне говорил, что было немного тяжело, с Логиновым еще не общался. Со стрельбой были проблемы весь сезон — они сейчас и проявились.
Штрафные круги Мироновой? Это биатлон, это может быть у всех ребят, поддерживаем Светлану. Многие чемпионаты мира мы начинали без медалей, но проводили хорошую концовку».
Комментарий Эдуарда Латыпова:
«Мое физическое состояние? По ощущениям, конечно, тяжелее бежалось, чем на тренировках, потому что до этого дня погода всегда была отличная. Сейчас же была стопроцентная влажность, мокрый снег, трасса со льдом периодически. Пульс был высоким. Но, думаю, мы будем справляться и прибавлять по ходу турнира».
Первый комментарий Светланы Мироновой, которая зашла на два штрафных круга и, по сути, лишила Россию шансов на медаль, в эфире «Матч ТВ»:
«Это была очень тяжелая гонка. Я не ожидала, что будет такое слабое состояние. Хочу извиниться перед командой и фанатами за то, что получилась «стойка» с двумя кругами.
Здесь достаточно коварный подход к стрельбищу, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и я не смогла найти нужное смещение, чтобы закрыть мишени.
Мы бежали здесь контрольную тренировку, но там темп бы ниже, чем в гонке, поэтому получилось вот так.
Волнение перед ЧМ? Да, на протяжении четырех дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Но думаю, что после первой гонки это напряжение уйдет.
Акклиматизация? Мы прошли ее за последние две недели сборов здесь, однако это тяжелая трасса, и, думаю, здесь накрывает всех».
Кайшева в итоге финишировала девятой (+2:11,4 минуты). Спасибо Ульяне за идеальную стрельбу и борьбу, несмотря на то что предыдущие участники эстафеты провалили стрельбу.
Пидгрушная и Эберг шли ноздря в ноздрю, но шведка все же вырвалась вперед на последних метрах и забрала бронзу! Поздравляем! Украина боролась до конца и оказалась четвертой.
Хаузер все же нашла в себе силы поднажать на финише, подгоняемая неистовыми криками тренеров, и забрала серебро. Поздравляем Австрию!
Рейселанд спокойно финиширует первой — соперниц даже не видно позади. Поздравляем! Заслуженное золото!
На отметке 29,1 км идущая второй австрийка Хаузер начала сильно сдавать по скорости. Ее вовсю догоняют Пидгрушная и Эберг. Борьба за серебро и бронзу идет нешуточная!
Кайшева безупречна и на стрельбе стоя! Ни одного доппатрона — все закрыла с первого раза. Однако никаких шансов на приличное место уже давно нет, так что все усилия Ульяны уходят впустую. А мог бы быть триумфальный финиш.
Украинка Пидгрушная допустила три промаха. Хотя она смогла закрыть их доппатронами, но потеряла много времени и теперь оказалась лишь четвертой (+43,8). К сожалению, борьба за серебро тут уже не светит. Но надо постараться зацепиться за бронзу — до шведки Эберг всего шесть секунд.
Австрийка Хаузер с одним дополнительным патроном закрыла все мишени и покинула огневой рубеж на уверенной второй позиции.
Все-таки смогла норвежка закрыть все свои промахи доппатронами и избежать штрафного круга! Браво. Она уходит на трассу первой и, по сути, гарантирует себе золото.
Рейселанд прибыла на решающую стрельбу стоя с запасом перед соперницами и сходу допустила целых три промаха!
На отметке 26,6 км Рейселанд, конечно, лидирует, а вот Пидгрушная и Хаузер рубятся за серебро. Между ними — меньше секунды. Никто не хочет уступать, хотя перед решающей стрельбой стоя нужно хоть немного поберечь дыхание.
Кайшева, браво! Закрыла все мишени на стрельбе лежа. Жаль, что это уже мало что значит. Ульяна уходит на трассу десятой (+2:17,9 минуты).
Пидгрушная просто великолепна! С первой попытки попала во все мишени и сохранила свое второе место с отставанием 41,5 секунды от лидера.
Третьей на трассу ушла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+46,8 секунды).
Рейселанд спокойно приехала на первую стрельбу лежа, не видя за собой соперниц, и закрыла все мишени, кроме последней. Однако норвежка устранила это недоразумение первым же доппатроном и по-прежнему остается лидером.
Кайшева держится десятой с отставанием 2:20,5 минуты, причем ее проигрыш только возрастает. Не лучшее начало заключительного этапа. Но, конечно, эта гонка была провалена еще до ее выхода на трассу из-за ужасной стрельбы других россиян — худшей во всем пелотоне, как утверждает Губерниев.
На отметке 23,3 км топ-3 выглядит так — норвежка Рейселанд, украинка Пидгрушная (+40,6), шведка Ханна Эберг (+54,2).
Миронова передала эстафету 11-й с отставанием 2:13,6 минуты от лидера. В гонку вступила Ульяна Кайшева.
Стартует финальный этап! Норвегия сменилась первой, Украина — второй (+39,3), Швеция — третьей (+57,1), Австрия — четвертой (+57,7), Франция — пятой (+1:15,2 минуты).
Ух, что творит Джима! Последний круг украинка проходит быстрее Экхофф, пытается сократить отставание максимально!
Топ-3 — Экхофф, Джима (+40,3), австрийка Здоуц (+42,3).
На трассу Миронова вернулась 11-й с отставанием 1:54,9 минуты от лидера.
Какая драма... Миронова могла бы уходить на трассу второй, если бы отстрелялась так же безупречно, как на лежке. Однако Светлана внезапно промахнулась три раза, и две мишени так и не смогла закрыть. Два штрафных круга! Кажется, это конец.
Эх, как жаль! Шевалье дернулась, чтобы уйти на лыжню вслед за Экхофф, но зря поторопилась — последним выстрелом получился промах. В итоге француженке так и не удалось закрыть эту мишень, и она зашла на штрафной круг.
Экхофф допустила два промаха, но сумела закрыть их двумя доппатронами и ушла на трассу лидером.
Экхофф уже на своей заключительной стрельбе.
Миронова спокойно держится за соперницами, не сбивает сильно дыхание, чтобы грамотно подойти ко второй стрельбе стоя. До Джимы уже меньше двух секунд.
Топ-3 на данный момент — Экхофф, Шевалье (+29,2 секунды), Джима (+54,).
На отметке 18,3 км Миронова еще немного приблизилась к Джиме — между ними всего три секунды сейчас. По сути, идут в одной группе.
Миронова безупречна! Закрыла все мишени с первого раза и ушла на лыжню шестой! Отставание от лидера сократилось до 58,7 секунды! А от занимающей третью строчку Джимы Миронову отделяет только шесть секунд.
Экхофф промахнулась один раз и смогла закрыть эту мишень лишь со второй попытки. Тем не менее норвежка ушла лидером за счет огромного отрыва.
Шевалье также сделала одну осечку, но закрыла ее с первого доппатрона и чуть сократила отставание от Экхофф — до 29,5 секунды.
Экхофф уже на первой стрельбе лежа.
На отметке 16,6 км лидирует норвежка Тириль Экхофф, вторая — француженка Шевалье (+34,4), третья — украинка Юлия Джима (+52,7).
Миронова — все еще седьмая (+1:15,0 минуты). До третьего места — 27 секунд.
На отметке 15,8 км сократить отставание Мироновой не получилось — оно по прежнему 1:13,8 минуты.
На дополнительных патронах Логинова и Латыпова наша сборная потеряла 50 секунд. Конечно, женщинам будет теперь сложно вырваться на более выгодную позицию.
Первыми эстафету передали, конечно, норвежцы. Вторые — французы (+39,2), третьи — украинцы (+55,4). Россия сменилась седьмой (+1:12,9). В борьбу вступила Светлана Миронова.
Латыпов начал отставать от лидера Бё еще сильнее (+1:11,11), но, как ни парадоксально, отставание от третьего места сократилось до 20 секунд. В общем, бороться можно и нужно.
К сожалению, на последнем круге Латыпов потерял силы и начал проигрывать лидеру больше минуты.
Блестяще! Латыпов с первого раза закрыл все мишени на сложной стойке! Может же!
Эдуард уходит на трассу восьмым, но отставание от лидера пока огромно — 55,9 секунды. С другой стороны, до третьего места, которое занимают канадцы, в теории можно дотянуться — проигрыш около 28 секунд.
Фийон-Майе также потратил один доппатрон и отправился на лыжню вторым вслед за Йоханнесом Бё (+22,5 секунды).
Йоханнес Бё заменил палку по ходу трассы и в гордом одиночестве приехал на вторую стрельбу (стоя). Норвежец допустил всего один промах, но тут же закрыл его доппатроном и ушел лидером.
Топ-3 прямо сейчас — Йоханнес Бё, Фийон-Майе (+18,5 секунды), украинец Пидручный (+19,9).
Отставание Латыпова от лидера — Йоханнеса Бё — выросло почти до минуты (55,6 секунды). Очень волнительно перед стрельбой стоя.
Эх, Латыпов... россиянин допустил целых три промаха и сильно рисковал заехать на штрафной круг, ведь у каждого спортсмена всего три доппатрона. Однако Эдуарду удалось закрыть все промахи и избежать штрафных 150 м.
Йоханнес Бё и Фийон-Майе с огромным отрывом от остальных пришли на первую стрельбу — лежа.
Норвежец допустил один промах, но невероятно быстро закрыл его доппатроном и первым ушел на трассу. Француз сделал две осечки, но также быстро их закрыл.
На отметке 9,1 км Латыпов чуть отстал — проигрыш вырос до 28,5 секунды. Будем надеяться на стрельбу.
Лидерство предсказуемо захватил норвежец Йоханнес Бё. Сразу за его спиной — француз Фийон-Майе. Третий — белорус Бочарников (+4,7 секунды).
Латыпов сразу пустился отыгрывать отставание. Вместо 30 секунд проигрыша — уже 24.
Германия шокирует своих фанатов — после первого этапа команда лишь на 17-м месте (+1:02,0 минуты). Еще одна сильная сборная — Италия — пока 15-я (+1:00,4). Так что у России все еще не так уж плохо.
Смольский — просто бомба! Жаклен сломал палку на финише, и белорус его тут же обошел, первым передав эстафету!
Французы поменялись вторыми (+4,1), затем — норвежцы (+4,3).
Логинов передал эстафету седьмым (+29,5). Теперь за Россию бежит Эдуард Латыпов.
К сожалению, на трассе Логинов выглядит очень тяжело. Отставание увеличилось до 30 секунд. на отметке 6,6 км лидером стал Жаклен, второй — Смольский (+1,5 секунды), третий — Легрейд (+8,8).
Логинов сильно затормозил с последним выстрелом на стойке, промахнулся, но закрыл первым же доппатроном. Что ж, не все так плохо. На трассу он уходит 11-м.
Легрейд допустил один промах, но сумел закрыть его первым же доппатроном.
Сенсация! Белорусский биатлонист Антон Смольский закрыл все мишени с первой попытки и ушел на трассу лидером!
Спортсмены подошли ко второй стрельбе — стоя.
На отметке 4,1 км Логинов отстал чуть больше — разница с лидером уже 18,4 секунды. Топ-3 таков — Легрейд, Фак и канадец Скотт Гоу.
Ох, Самуэльссон внезапно сломал палку на трассе! Швед мог потерять много времени, но ему оперативно помог тренер из другой команды — отдал реквизит. Браво!
Топ-3 после первой стрельбы выглядит так — Легрейд, словенец Яков Фак (+4,1 секунды), швед Самуэльссон (+6,0).
Логинов допустил два промаха, но закрыл их доппатронами — обошлось без штрафных кругов. Однако времени россиянин потерял достаточно — теперь он лишь 15-й с отставанием 17,7 секунды от лидирующего Легрейда.
Легрейд закрыл все мишени без дополнительных патронов и ушел на трассу первым. Ай да молодой талант!
Спортсмены приехали к первой стрельбе (лежа).
Француз Жаклен внезапно решил притопить и вырвался на первую позицию! Легрейд и Логинов не стали пока бороться — спокойно держатся за лидером.
На контрольной отметке 1,6 км молодой норвежец Легрейд решил возглавить пелотон. Теперь Логинов идет за ним, хотя между соперниками разница всего +0,6 секунды.
Логинов держит темп и ведет за собой остальных. По информации Губерниева, Александр находится в хорошей физической форме. По крайней мере, на двухнедельных сборах в Поклюке никаких вопросов к функциональной подготовке не возникало.
Логинов возглавляет пелотон, за его палку на спусках держится норвежец Легрейд. Но в общем пока биатлонисты идут дружной толпой.
Гонка началась! У России первый этап бежит Александр Логинов. Удачи!
В официальном списке команд вместо «Russia» значится «RBU». Будем привыкать.
Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе назвал Россию одним из главных соперников в смешанной эстафете.
«Если мы снова посмотрим в таблицы общего зачета, то увидим, что у нас в составе двое лучших из мужского тотала и двое лучших из женского. Поэтому нас можно считать фаворитами.
Кто наш главный конкурент? Как минимум шесть команд могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Они все могут попасть на пьедестал, все могут победить», — цитирует Мазе Матч ТВ.
Правила смешанной эстафеты: каждый биатлонист проходит по одному этапу с двумя огневыми рубежами — сначала из положения лежа, потом стоя. На каждой стрельбе спортсмен имеет по три дополнительных патрона. Если он все же не сможет закрыть какие-то мишени, то за каждую придется пробежать штрафной круг 150 м.
Пробежимся по составам основных соперников.
Норвегия: Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф, Марте Рейселанд.
Франция: Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье, Жулия Симон.
Германия: Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Дениз Херрман, Франциска Пройс.
Италия: Дидье Биона, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Витоцци.
Швеция: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Ханна Эберг.
Эту смешанную эстафету делает особенно интересной тот факт, что последние два этапа у всех сборных будут бежать женщины. Финиш будет непредсказуемым, как отметил известный комментатор Дмитрий Губерниев.
В составе сборной России будут бежать Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция первой гонки чемпионата мира — смешанной эстафеты.
Это первый турнир для сборной России по биатлону, на котором она выступает в нейтральном статусе из-за ограничений, наложенных на нашу страну WADA и Спортивным арбитражным судом (CAS). Напомним, Россию обвинили в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории и до 16 декабря 2022 года запретили выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах.
В итоге на этом ЧМ в Поклюке биатлонисты выступают в новой форме — без герба и флага. Название команды изменилось на «RBU» — сокращение от английского названия СБР (Russian Biathlon Union). Причем использовать можно только аббревиатуру, чтобы не звучало слово «Russia».
Также спортсменам запретили выкладывать флаг России даже в соцсетях.