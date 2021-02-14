«Я зверь другой породы»: Усман отстоял титул чемпиона UFC

Состав участников 258-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата не предвещал ничего хорошего в перспективе продаж PPV: не считая титульного поединка, лишь четверо бойцов, подравшихся этой ночью в Лас-Вегасе, имеют рейтинговые номера в UFC в своих дивизионах, а большинство имен известно разве что в кругу отъявленных поклонников MMA.

Не вселял уверенности и успех главного события ивента — бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом.

Усман и Бернс должны были встретиться еще в прошлом году, но несколько раз поединок приходилось переносить. Вместо Дуриньо с чемпионом летом подрался принявший титульник на коротком уведомлении Хорхе Масвидаль, и Усман, в итоге победивший претендента остался чемпионом и продолжил ждать Бернса. Существовала вероятность, что вместо Гилберта новым титульным соперником Нигерийского Кошмара станет кто-то еще, а тот в свою очередь снова проведет претендентский бой. В итоге все разрешилось позитивно, и бой все-таки состоялся.

Противостояние бойцов многие преподносили под баннером скандала, называя Усмана и Бернса чуть ли не «врагами». На самом деле, они действительно были лучшими друзьями и многолетними спарринг-партнерами в зале Sanford MMA во Флориде, сильно сблизившись за это время. Так получилось, что Бернс неожиданно выдал крутую серию, стал первым номером рейтинга полусредневесов и, разобравшись с бывшим чемпионом Тайроном Вудли, завоевал право на чемпионский бой с Усманом. Как раз после этого Камару принял решение сменить место тренировок и уехал в Денвер к одному из лучших специалистов Тревору Уиттману. Бернс настаивал, что перед поездкой в Колорадо они встретились с Усманом и, по его словам, оставили все недомолвки позади, пообещав после боя выпить друг с другом пива.

То есть конфликта, разумеется, никакого не было и нет. Но Бернс и Усман стали очень близкими, дружили семьями, потому и накал эмоций в клетке зашкаливал.

Первый раунд получился очень неожиданным. Бернс взвинтил сумасшедший темп, агрессивно атаковал и в самом начале уронил Усмана на землю мощным ударом с правой. Некоторое время чемпион, как показалось, был сам в шоке от случившегося и не мог прийти в себя, пока Дуриньо отчаянно (а иначе никак: боец вроде него получает шанс на титульник очень редко, а тут его еще нарекли единственным, кто способен сейчас победить Камару) шел вперед и самой разнообразной техникой пытался достать соперника. После неудачной попытки выбросить хай-кик Бернс оказался на земле, а Усман, осознавая, что ему самому необходимо время, не позволял Гилберту подняться и обрабатывал ему ударами бедра, потягивая время.

А с наступлением второй пятиминутки все кардинально изменилось. Усман не обманул, что последний год усердно работал над улучшением своей ударки, и стал буквально разбивать Бернса сумасшедшими по силе джебами, подключая нехитрые комбинации. Несколько раз претендента ощутимо пошатнуло, и Камару это почувствовал, напрочь забыв об обороне и уйдя на поиск немедленного финиша. Все попытки Бернса спастись в борьбе не были успешны, что, впрочем, не было чем-то удивительным, зная уровень борцовских навыков Усмана. Под конец раунда уже окровавленный Бернс снова очутился на канвасе, хотя и есть сомнения, что не столько от пропущенного удара, сколько от необходимости полежать и просто дожить раунд. Так оно и получилось.

Бернс получил слишком значительный урон, чтобы взять и восстановиться за минуту до состояния первого раунда. Бразилец был слишком измотан и уже плохо стоял на ногах. Усман со своим опытом это прекрасно понимал: одним джебом повалил Бернса на настил, продолжив еще какое-то время своими длинными размашистыми руками выписывать сопернику удары, от которых у того отлетала голова. Рефери пришлось вмешаться и остановить поединок на 34-й секунде третьего раунда, зафиксировав победу чемпиона техническим нокаутом.

#UFC258: !Kamaru Usman derroto a Gilbert Burns y retuvo el titulo de Peso Welter!.



RECORD HISTORICO | 13 victorias consecutivas de Kamaru, iguala la MEJOR racha en TODA la historia de UFC!. pic.twitter.com/ouLKVIxcS2 — All Sports Py (@AllSportsPy) February 14, 2021

Затем в октагоне началась самая настоящая драма. Бернс в объятиях своих угловых заливался слезами и извинениями, а Усман, стоя на коленях неподалеку, молчаливо наблюдал за этой картиной. Значила она для чемпиона намного большее, чем изначально могло быть понятным, потому что на объявлении победителя уже Камару не сдерживал слез, а на выходе стал обнимать Бернса.

Once friends, then foes.



Usman & Burns embrace at the conclusion on #UFC258 pic.twitter.com/uwPdtWQfHT — UFC (@ufc) February 14, 2021

В интервью Усман, впрочем, себя изменять не стал и с уже привычным недовольным видом (Камару очень задевает, что его считают самым скучным чемпионом) выдал длинную тираду про то, что он «лучший на планете» и его «бойцовский IQ находится совершенно на другом уровне, нежели у Бернса».

«Это был тяжелый бой, действительно очень тяжелый. Гилберт он доказал свой класс, вы не можете игнорировать то, чего он добился. В душе я люблю Бернса, и мне было сложно уговорить себя разнести его. Однако эта клетка принадлежит мне, в ней не может быть друзей. Я зверь другой породы. Когда кто-то заходит со мной в клетку, то перестает быть моим другом. Тут нет друзей. Я не просто так являюсь лучшим бойцом в мире. Так что вам нужно проявить уважение к моему имени», – утверждал Усман.

В качестве желаемого будущего соперника Усман назвал «уличного бандита, который называет себя Иисусом» Хорхе Масвидаля. Чемпион пообещал вынести четвертого номера его дивизиона за обидные слова и доказать, что победил его летом не из-за того, что имел больше времени на подготовку. «Мы с ним еще не закончили», — добавил Камару.

Что касается раскладов в полусреднем весе, то для UFC самым выгодным развитием событий будет сделать реванш Усман — Масвидаль или Усман — Колби Ковингтон. Оба потенциальных соперника чемпиона невероятно популярны (намного больше, чем сам Усман), они способны разыграть карту ненависти и конфликта, подогрев тем самым еще больший интерес. Проблемой остается тот факт, что с Ковингтоном и Масвидалем трудно договориться, и, вероятно, у Даны Уайта есть мысли скорее свети их, чем давать пусть и титульный реванш с Камару. Так что самым очевидным следующим претендентом видится третий номер дивизиона Леон Эдвардса, у которого недавно окончательно сорвался бой с Хамзатом Чимаевым. Бернс совершенно наверняка в планы по чемпионской гонке больше не входит.

А Усман, кстати, благодаря победе над Бернсом увеличил свой винстрик в UFC до 13. Теперь нигериец обогнал легендарного Жоржа Сен-Пьера и вышел на первое место по количеству побед подряд в полусреднем весе лучшего промоушена мира.