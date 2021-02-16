Новая надежда: Халили сенсационно поборолся с лидерами на ЧМ

Комментарий Матвея Елисеева:

«Очень отрицательно воспринял свой результат (61-е место). Первый круг получился быстрым, я ехал за Йоханнесом Дале весь круг и не чувствовал, что превышаю свой темп, но, как только отстрелялся и произошла пауза, лактат сразу ударил по мышцам. Лактат накапливается, когда останавливаешься. Возможно, это и произошло со мной.

Промахи на двух первых рубежах, а потом — идеальная стрельба? Промахи были нижние, возможно, раньше времени нажимал на курок.

Несмотря на промахи и штрафные минуты, я не берег себя и максимально отдавал все силы, даже задыхаться начал на третьем круге.

Буду ли участвовать в эстафете? Если тренеры доверят мне бежать, то, думаю, более короткую дистанцию я смогу пробежать достойно».