Возвращение в Европу: «Краснодар» уступил загребскому «Динамо»

В еврокубковых турнирах закончилась двухмесячная зимняя пауза. 16 и 17 февраля прошли первые четыре матча в Лиге чемпионов, но там представителей России уже не осталось, а вот в Лиге Европы все еще выступает «Краснодар», который 18-го числа стартовал на стадии 1/16 финала с домашней игры против загребского «Динамо».

«Быки» пробились в плей-офф ЛЕ, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, где их соперниками были лондонский «Челси», испанская «Севилья», а также французский «Ренн», в матче с которым подопечные Мурада Мусаева одержали свою единственную победу на групповом этапе.

Клуб из столицы Хорватии запомнился болельщикам из России прежде всего тем, что дважды успел сыграть на групповом этапе Лиги Европы с московским ЦСКА (3:1 и 0:0), да и вообще балканцы уверенно заняли первое место в своем квартете, в котором также играли австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейеноорд».

«Мы рады возобновлению сезона. Нас ждет очень сложный матч, ни одной команде не было удобно играть с Загребом. Настраиваемся на тяжелый бой и сделаем все, чтобы порадовать болельщиков», — говорил Мусаев перед матчем.

«Краснодар» вышел на матч в следующем составе: Евгений Городов, Игорь Смольников, Кайо, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кристоффер Олссон, Реми Кабелла, Тони де Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов, Виктор Классон, Маркус Берг.

В первые минуты встречи опасных моментов совсем не возникало, но территориальным преимуществом владели игроки «Динамо». Оборона «быков» не допускала продвижения соперников к воротам Городова, но цепляться за мяч толком не удавалось.

Впрочем, к 15-й минуте давление Загреба начало приобретать пугающие формы: «быки» допустили несколько опасных навесов в свою штрафную, один раз от взятия ворот спасло то, что форвард динамовцев просто не дотянулся до мяча. Однако после очередного кросса Городов пролетел мимо снаряда, и Петкович пробил в незащищенные ворота. 0:1.

После забитого гола игра немного успокоилась. «Краснодар» забрал инициативу, но моментов не создавал. Хорваты пытались увеличить свое преимущество на табло, но вратарь южан уверенно справился с выходом один на один. В какой-то момент создалось впечатление, что «Динамо» взяло небольшую паузу, полностью отойдя на свою половину поля. Расплата не заставила себя долго ждать. Классон навесил в штрафную, и чужой защитник случайно скинул мяч прямо на ногу Бергу, который мощно пробил под перекладину, сравняв счет (1:1).

После успешно завершившейся атаки «Краснодар» продолжил атаковать, не прекращая создавать напряжение. Второй мяч мог забить Кабелла, но ему удалось лишь заработать угловой, а через несколько минут «Динамо» пришло в себя и выровняло игру.

За пять минут до свистка на перерыв Классон бил метров с 13-ти, но мяч срикошетил от ноги соперника и ушел на угловой. В ответной атаке «быки» даже могли пропустить, но Городов сделал сейв и сохранил паритет. Команды ушли отдыхать при счете 1:1.

В начале второго тайма «Краснодар» так неудачно подал угловой, что это привело к быстрой атаке «Динамо». Двое игроков гостей вышли на одинокого защитника «быков» Смольникова, который буквально спас хозяев, прервав последний, потенциально голевой пас.

Однако на 54-й минуте избежать пропущенного мяча не удалось: Загреб заработал право на угловой, Городов неудачно сыграл на выходе, махнув мимо мяча, и Петкович снова забил в пустые ворота (2:1).

Уже в следующей атаке «быки» могли сравнять — Смольников опасно пробил в дальний угол, но вратарь Доминик Ливакович спас гостей. Встреча пошла на встречных курсах, и в одной из быстрых атак нападающий «Краснодара» Берг отправил мяч в сетку, но оказался в положении «вне игры».

Создавалось впечатление, что черно-зеленым не хватает игрового тонуса, ведь последнюю официальную игру подопечные Мусаева провели два месяца назад.

Тем не менее на 69-й минуте Классон получил в центре штрафной передачу от Берга и одним касанием отправил мяч в сетку. Счет стал 2:2.

Взятие ворот окрылило «быков», и игра полностью перешла на половину поля «Динамо». Появилась надежда на то, что российский клуб сможет добиться победы, но одна из немногочисленных атак гостей закончилась голом нигерийского нападающего Ияйи Атимвена — Городов не спас свою команду после удара в ближний угол (2:3).

В конце игры «Краснодар» запер соперника на его половине поля, но до опасных моментов дело не доходило. Пожалуй, запомнился только удар Кабелла, но он не увенчался голом.

В итоге «Динамо» победило на поле черно-зеленых со счетом 3:2. Стоит отметить, что хорваты ни разу не проиграли и на групповом этапе Лиги Европы, так что это весьма крепкий соперник.

Ответная встреча состоится 25 февраля. Команде Мусаева будет очень сложно выйти в в следующий раунд, но игра «быков» вселяет уверенность в то, что они смогут навязать борьбу. Судьба путевки в 1/8 финала пока не решена.