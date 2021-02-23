Капитанское проклятье: Еременко покидает «Ростов»

Знаменитый полузащитник Роман Еременко покинет «Ростов», за который он выступал на протяжении последних двух лет после перехода из московского «Спартака».

По сообщению инсайдера и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, стороны сейчас близки к расторжению контракта, срок действия которого истекал только летом 2023 года, по обоюдному согласию.

Официально все должно быть оформлено 23 февраля, причем никто из участников сделки не будет платить никакой компенсации.

Подробностей, проливших свет на ситуацию, добавил в своем Telegram-канале утром 23 февраля журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«По моей информации, Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает, — написал Рабинер.

— Он думал, что на сборах наберет форму, но не удалось. Видимо, сказалась тяжело перенесенная в прошлом году корона, и в свои 34 выйти на прежний уровень он уже не смог. Матч с «Ахматом» и недоработки в обороне — в частности, в моменте с пенальти в ворота «Ростова» — расставил все точки над i , но к тому шло еще на предсезонке.

По итогам этого матча он попросил отпустить его в команду уровнем пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы. А сидеть в «Ростове» на скамейке он не был готов.

Конфликта с Карпиным у него нет, а есть требования, которые он уже не готов выполнять».

В текущем сезоне Еременко вышел на поле в 16-ти матчах Российской Премьер-лиги до зимнего перерыва, отметившись голом в поединке с грозненским «Ахматом» (3:0) и сделав голевую передачу в игре с московским «Спартаком» (1:0).

При этом почти во всех проведенных матчах полузащитник сборной Финляндии играл с первых минут. Еременко выходил на замену в играх первых двух туров, затем отвоевав место в стартовом составе и еще раз не сыграв с первых минут только однажды.

Кроме того, футболист провел крайне неудачный для ростовчан поединок квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Хайфы (1:2), в котором был заменен на 64-й минуте, как раз после второго гола соперников.

После зимних сборов Еременко сыграл против «Ахмата» в Кубке и не успел за соперником в эпизоде, приведшем к назначению в ворота команды Валерия Карпина ставшего в итоге решающим пенальти.

Хавбек был заменен еще до перерыва, на 39-й минуте, а его команда во втором тайме, оставшись в большинстве из-за удаления у соперников, так и не смогла дожать грозненцев, причем сама не использовала шанс забить с пенальти на 82-й минуте и вылетела из турнира.

Действительно похоже, что именно матч с «Ахматом» стал последним штрихом, который побудил игрока и клуб повести разговор о прекращении сотрудничества.

Еременко перебрался в «Ростов» два года назад, в середине сезона-2018/19 из московского «Спартака», где он стал свободным агентом по окончании своей двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

И если в составе красно-белых, где в турбулентный период истории он провел только четыре матча в РПЛ, у игрока не получилось, то на берегу Дона он сразу стал лидером команды.

И хотя до времен своего доминирования в чемпионате России в играх за ЦСКА до дисквалификации выступления Еременко не дотягивали, он в первом же сезоне в девяти встречах отметился тремя голами, а во втором провел в РПЛ 19 встреч, в которых набрал 5+3.

Пока неизвестно, в каком клубе футболист может продолжить карьеру, но наверняка интерес к нему будет достаточно высоким, потому что полузащитников такого калибра в Премьер-лиге не так уж много, тем более в клубах не первой руки.

Интересно, что Еременко станет очередным капитаном «Ростова», который покинет команду. До него были Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Алексей Ионов и Ивелин Попов. Причем изначально все, как и Еременко, говорили о желании закончить в клубе карьеру.

После 19-ти сыгранных до зимнего перерыва туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» исчисляется девятью баллами, а от располагающегося на второй строчке в зоне квалификации Лиги чемпионов ЦСКА — всего пятью.