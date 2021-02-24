«Панарин толкнул девушку»: новые детали скандала

Скандал, разгоревшийся вокруг российской звезды клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, обрастает новыми подробностями.

Напомним, 22 февраля тренер Андрей Назаров дал интервью «Комсомольской правде», в котором заявил, что в 2011 году хоккеист якобы напал в Риге на 18-летнюю девушку, свалил ее на пол несколькими мощными ударами, а затем откупился от полиции взяткой в размере 40 тысяч евро, чтобы избежать тюремного заключения. Также Назаров утверждает, что будто бы лично помогал Панарину выбраться из той ситуации, поскольку являлся тогда главным тренером подмосковного «Витязя», за который игрок на тот момент выступал.

Теперь же о скандальной ситуации высказался Михаил Анисин — хоккеист, который в тот период играл с Панариным за «Витязь» и присутствовал вместе с ним в баре, когда там якобы произошел инцидент.

Любопытно, что он, в отличие от Назарова, не подтвердил факта избиения девушки и подчеркнул, что времяпрепровождение в баре закончилось мирно. Также хоккеист опроверг слова про 40 тысяч евро взятки, которую Панарин якобы дал местным полицейским наличными. По словам Анисина, в то время они зарабатывали 4-5 млн рублей за сезон и иметь с собой такую сумму евро, которая в 2011 году была эквивалентна 1,6 млн рублей, нападающий не мог.

Если же описывать события по порядку, то, как вспоминает Анисин, после выездного матча против рижского «Динамо» (0:2) команда получила три дня выходных, и накануне вылета обратно в Москву они с Панариным решили сходить в караоке. Хоккеист признался, что они употребили алкоголь, но немного, чтобы не пропустить ранний рейс.

«Нам было по 20-22 года. Ну, какой «только сок»?! — заявил Анисин в интервью «Спорт-экспрессу». — Панарин пил алкоголь, а я сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же».

Таким образом, нападающий опроверг слова Назарова о том, что Анисин «пил только сок» и что по этой причине якобы напившийся Панарин просил его довести себя до номера после «избиения».

«Через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто из нас тогда не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Потом попели в караоке. Вот и все»,

— рассказал Анисин.

Напомним, в версии Назарова эта ситуация выглядела так:

«Панарин погулял в баре отеля. Там ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

Избив девушку, он поспешил в номер. Просил довести товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро.

Панарина задержали и составили протокол. Светило уголовное дело и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные рижане.

Я в переговорах с полицейским начальством не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными. Чтобы спустить дело на тормозах. Уголовное дело не стали возбуждать — кажется, сам Панарин не мог поверить в то, что отделался легким испугом».

Анисин же настаивает, что ничего подобного в баре не происходило:

«Ничего сверхъестественного тогда не было. Никаких мордобитий с участием девушек. Ничего сверхкриминального в караоке тогда не произошло, а то пишут, что Артемий якобы кого-то жестко избил. Этого не было».

При этом наличие какого-то конфликта с местными посетителями бара Анисин все-таки подтвердил. По его словам, «вдрабадан пьяные» девушки позволили себе грубые выражения в адрес хоккеистов. Нападающий даже предположил, что женщины пытались спровоцировать их, чтобы «срубить денег с известных хоккеистов».

«Ударов, как утверждают, я не помню. Максимум, что могло быть, — Артемий слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было»,

— заверил Анисин.

Что касается общения с полицией, которая действительно приехала на место происшествия, то хоккеист даже не понял, по какому поводу был поднят этот шум.

«Полицейские приехали потом, когда мы уже спать пошли, и что-то выясняли. Но что — толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали: мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он».

По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал»,

— подытожил Анисин.

С одной стороны, рассказ хоккеиста должен убедить в том, что Панарин не наносил никаких побоев девушке — максимум оттолкнул, и то не факт. С другой, почему тогда приехала полиция? Это было связано с каким-то другим конфликтом? Но почему тогда Панарина вызывал к себе Жамнов и подвергал финансовым санкциям?

В интервью «Матч ТВ» Анисин немного конкретизировал произошедшее и дополнительно описал конфликт одноклубника с незнакомой девушкой на танцполе.

«Панарин к ней культурно подошел: «Можно с вами потанцевать?» Она ему ответила: «Да пошел отсюда». Слово за слово, и Панара ее оттолкнул: «Пошла сама…» Но никакого удара не было. И все — мы ушли, а она подала в полицию. Будь там удары — она бы сняла побои, правильно?» — рассудил Анисин.

А бывший генеральный менеджер «Витязя» Жамнов заявил, что вообще не помнит, что штрафовал Панарина из-за конфликта в Риге:

«Я даже не помню тот инцидент, что вызывал Панарина к себе. Думаю, добавить к словам Анисина мне нечего, и не стоит эту историю раздувать. Если бы случилось что-то серьезное, это наверняка отложилось бы у меня в памяти. Ну и заявление о взятке в 40 тысяч евро — это круто, конечно».

Таким образом, со слова очевидца ситуация выглядит так: Панарин немного повздорил с незнакомкой в баре, оттолкнул ее, не придал конфликту значения и спокойно ушел спать. Девушка обратилась в правоохранительные органы, заявив об избиении, и полицейские пришли искать обидчика, но после разбирательств уголовное дело открыто не было, а инцидент оказался исчерпан. По этой причине Жамнов и не помнит о произошедшем — настолько мелким оказалось событие. По этой же причине Анисин утверждает, что никакого избиения не было.

Но, несмотря на слова многочисленных хоккейных деятелей в защиту Панарина, Назаров продолжает утверждать, что был прав, и находит подтверждение своим словам в интервью Анисина:

«Анисин же все подтвердил. Инцидент был, полиция приезжала. О чем тут еще говорить? Я не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок».

Остается надеяться, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» вскоре выступит с собственным подробным заявлением и окончательно поставит точку в этой истории.