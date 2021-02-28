Гол Капризова и шатаут Василевского: как прошел день в НХЛ

Очередной игровой день за океаном обернулся удачей для многих российских хоккеистов.

Особое внимание к себе приковал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, который днем ранее в игре с «Кингз» забил гол невероятной красоты и столкнулся с похвалой даже от тренера соперника, который назвал его если не лучшим, то точно одним из двух-трех лучших новичков сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Принял активное участие 23-летний россиянин и во второй подряд, но уже драматичной победе «Уайлд» над «Лос-Анджелесом». К началу второго периода «Миннесота» обеспечила себе комфортное преимущество в три шайбы — отличились Йоэль Эрикссон Эк, Нико Штурм, а также Капризов. В том моменте у нападающего «Уайлд» Виктора Раска сломалась клюшка после неудачного броска, Капризов оказался первым на шайбе и броском в касание поразил ворота Кэлвина Питерсена, тем самым увеличив свою результативную серию до пяти матчей.

Another game. Another goal for Kirill Kaprizov. pic.twitter.com/1ZLwa2S8QW — NHL (@NHL) February 28, 2021

Это шестой гол Капризова в дебютном сезоне в НХЛ. Всего в 18 играх он набрал 17 (6+11) результативных очков — самый высокий показатель результативности среди новичков лиги.

«Миннесота» при этом умудрилась едва не упустить победу. «Кингз» удалось сравнять счет благодаря голам Дрю Даути, Остина Вагнера и забросившего шайбу за несколько минут до конца встречи Адриана Кемпе, переведшего матч в овертайм. Там, впрочем, уже спустя почти пять минут Мэтт Дамба, признанный первой звездой игры (Капризов — второй), отправил в ворота «Лос-Анджелеса» четвертый и победный на этот раз гол — 4:3 в пользу «Уайлд». Для «Кингз» это поражение стало вторым кряду, а вот победная серия «Миннесоты» длится уже шесть матчей.

Еще один яркий матч в карьере удался голкиперу Андрею Василевскому, чья «Тампа» разорвала «Даллас» со счетом 5:0.

Российский голкипер отразил все 20 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в сезоне (всего в карьере в НХЛ у него их стало 23). По итогам встречи Василевский был признан лучшим игроком матча. Кстати, в этом розыгрыше регулярке вратарь «Лайтнинг» одержал 12 побед, что является лучшим результатом в лиге на текущем отрезке.

Back-to-back shutout victories for Andrei Vasilevskiy! @TBLightning win 5-0 in their first meeting with the Stars this season! #GoBolts pic.twitter.com/poUEjRoZ9v — FOX Sports Bolts (@FOXSportsBolts) February 28, 2021

Против «Далласа» также сверкнул еще один россиянин. Речь идет о Михаиле Сергачеве, дважды ассистировавшего своим партнерам. В 19 матчах защитник «молний» набрал 15 (1+14) очков.

I need Sergachev to yell "AND YOU DON'T LIKE IT!!!" at a Stars player again. That energy, man. May have been my favorite mic'd up .#GoBolts pic.twitter.com/xPHeOGUySF — Superbowl Stanley Cup American League Champ Katz (@A_Katzman83) February 28, 2021

А вот у вратаря «Старз» Антона Худобина игра явно не получилась — после пяти пропущенных шайб россиянина заменили. Его соотечественник и одноклубник Денис Гурьянов при этом завершил встречу с показателем полезности -2, не сумев отличиться в пятом матче кряду.

5-0. Oettinger in net now. — Dallas Stars (@DallasStars) February 28, 2021

Не спасли от поражения «Флориду» в этот день даже 30 сейвов Сергея Бобровского — «Каролина» по буллитам одержала победу со счетом 4:3.

Вратарь «Пантерз», несмотря на поражение в серии буллитов, где он отразил всего один бросок (от Андрея Свечников) из четырех, был признан третьей звездой проигранного матча. Бобровский при этом попадает в тройку номинантов лучших игроков матча второй раз подряд.

20-летний Свечников же хоть и получил по итогам матча -1, но отметился результативной передачей. После 20 сыгранных матчей у россиянина 17 (7+10) очков.

Vincent Trocheck tips one home on the power play! 1-0 'Canes!#LetsGoCanes pic.twitter.com/qDxopREmVO — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2021

Старший брат Андрея Евгений Свечников тоже не молчал. Его «Детройт» победил (5:3) «Чикаго», а сам россиянин оформил гол и результативную передачу.

EVGENY SVECHNIKOV SCORES IN HIS 1ST GAME WITH THE #REDWINGS THIS SEASON! #LGRW pic.twitter.com/TPlCCg4OP6 — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) February 28, 2021

В январе «Ред Уингз» выставили Свечникова на драфт отказов, но после нескольких игр за фарм-клуб вернули в основной состав. Так что этот матч стал для Свечникова-старшего дебютным в сезоне и первый с октября 2019-го в НХЛ. Набрал очки 24-летний нападающий в лиге при этом впервые с марта 2018 года.

Svechnikov protects the puck and feeds Nielsen, who buries. What a night for Evgeny. #LGRW pic.twitter.com/A7XIzKfnbh — Ryan Hana (@RyanHanaWWP) February 28, 2021

Любопытный эпизод произошел в матче «Аризоны» и «Колорадо», победу в котором одержали хоккеисты «Эвеланш» со счетом 6:2.

В конце встречи защитник «Койотс» Илья Любушкин (как казалось изначально), признанный третьей звездой матча, забросил свою дебютную шайбу в НХЛ за 103 встречи. Так оно и было до тех пор, пока спустя несколько часов лига не переписала гол россиянина на шведа Юхана Ларссона. Теперь Любушкин снова с единицей в графе голов за океаном.

: ¡¡Ilya Lyubushkin con su primer gol de su carrera!! pic.twitter.com/AMMOpFj2gZ — Los Yotes (@LosYotes) February 28, 2021

В составе победителей же нападающий Валерий Ничушкин сделал результативную передачу и прервал шестиматчевую серию без набранных очков. Так или иначе, результативность форварда «Колорадо» в этом сезоне оставляет желать лучшего — лишь 4 балла (2+2) в 18 матчах.

Joonas Donskoi extends the lead to 4-1 for Colorado!#GoAVsGo pic.twitter.com/k12PNbeNiv — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 28, 2021

В других матча «Питтсбург» с передачей Евгения Малкина обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме (4:3); «Вашингтон» разобрался с «Нью-Джерси» (5:2), но Александр Овечкин очков не набрал; защитник «Калгари» Никита Нестеров набрал показатель полезности +3 в победном (6:3) матче с «Оттавой»; «Сан-Хосе» получившего -2 Николая Кныжова уступил «Сент-Луису» (6:7); «Монреаль» Александра Романов потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Виннипегу» в овертайме (1:2); дубль Вильяма Карлссон принес «Вегасу» победу над «Анахаймом» в овертайме (3:2); «Эдмонтон» провалившего матч Коннора Макдэвида получил четыре безответные шайбы (0:4) от «Торонто»; «Коламбус» Владислава Гаврикова проиграл «Нэшвиллу» (1:2); «Филадельфия» одержала уверенную победу над «Баффало» (3:0) в матче, который Иван Проворов закончил с коэффициентом полезности +1.