Легенда «Спартака» Романцев госпитализирован с инфарктом

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев был госпитализирован с инфарктом в одну из столичных больниц.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт, — подтвердил ТАСС другой бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев. — Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Говорят, состояние средней степени тяжести».

По информации телеграм-канала «112», у Романцева также обнаружен острый коронарный синдром — внезапное уменьшение кровоснабжения сердца, что, как правило, ведет к инфаркту или к внезапной остановке сердца. Это состояние угрожает жизни.

К счастью, чуть позже глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес хирургическое вмешательство на сердце.

«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!»

— говорится в официальном заявлении в Twitter-аккаунте клуба.

Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное.



Желаем здоровья великому тренеру! pic.twitter.com/oXUuRL4pRh — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 2, 2021

Сам Романцев также дал комментарий по ситуации.

«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует наставника «РБК-Спорт».

Напомним, Романцев является самым титулованным тренером России. Почти всю карьеру он провел в «Спартаке» — и как футболист, и как тренер.

Выступая на позиции защитника, Романцев защищал цвета красно-белых с 1976 по 1983 год и стал чемпионом СССР, а также трижды был серебряным призером страны.

В качестве тренера он возглавлял «Спартак» в общей сложности 12 лет — с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003-й. Это был один из самых успешных периодов в истории «народной команды».

С ним красно-белые стали чемпионами СССР в 1989-м году, а затем восемь раз победили уже в чемпионате России. Со времен последнего титула страны, завоеванного с Романцевым в 2001 году, «Спартак» не мог победить в чемпионате России долгих 16 лет — до чемпионства под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/17.

Были у команды и серьезные успехи в еврокубках. Во главе с Романцевым красно-белые трижды добирались до полуфинала престижных турниров Старого Света — Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

Руководил талантливый наставник и сборной России — с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002-й.

В эти периоды ему удалось вывести национальную команду в финальную часть чемпионата Европы — 1996 в Англии, а также чемпионата мира — 2002 в Южной Корее и Японии, хотя преодолеть стадию группового этапа на обоих турнирах не получилось.

После ухода из сборной Романцев недолго работал главным тренером в раменском «Сатурне» и московском «Динамо», а также возвращался в качестве консультанта в «Спартак» с 2009 по 2012 год.

К настоящему моменту Романцев не ведет активную тренерскую карьеру уже 15 лет, лишь периодически давая интервью и выступая в роли эксперта. Тем не менее наставник сохраняет свой высокий авторитет в футбольном мире и особенно в среде «Спартака».

Так, нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско признавался, что очень высоко ценит мнение Романцева.

«Перед этим сезоном я наткнулся на рассуждения экспертов о «Спартаке», которые говорили: с таким составом невозможно достичь высоких результатов, даже пробиться в еврокубки будет нереально. Через восемь туров эти же люди: «Эта команда обязана закончить сезон на вершине».

Романцев — другой. Он тренер и большая личность. Я много о нем читал, разговаривал с людьми, которые с ним работали. Знаю, с какой любовью он относится к «Спартаку». Поэтому то, что говорит Романцев, для меня как религия.

Видел ли я когда-нибудь, как играл «Спартак» Романцева? Видел нарезки. В клубном музее есть специальная зона, где можно посмотреть лучшие моменты чемпионских сезонов. Могу сказать, что при нем команда была очень эмоциональной. Я обратил на это внимание, Романцев мог зарядить игроков так мощно, что они выплескивали эмоции на поле и побеждали. Это очень круто», — приводит слова Тедеско Sport24.

Желаем легендарному тренеру «Спартака» скорейшего выздоровления.