«Большунов сам виноват»: на что пошла Норвегия, чтобы оправдать Клебо

Норвежцы опротестовали дисквалификацию Клебо, но настроены пессимистично

Норвежская лыжная ассоциация уложилась в регламент и в течение 48 часов после мужского масс-старта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе подала протест на решение жюри дисквалифицировать Йоханнеса Клебо.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов, пройдя последний спуск и два поворота, вышел на финишную прямую в качестве лидера, но потерпел обидное поражение. Завоевать золотую медаль ему помешал Клебо, который при попытке обгона задел россиянина, в результате чего у того сломалась палка. В итоге норвежец финишировал первым, а Большунов, пропустив вперед себя еще и Эмиля Иверсена, стал третьим.

После часового обсуждения судьи пришли к выводу, что Клебо правила нарушил, и дисквалифицировали его, передав золото Иверсену, а серебро — Большунову. Норвежцы с таким вердиктом не согласились.

«Это был обычный гоночный инцидент, потому принципиально выступаем против дисквалификации Клебо. Да, на трассе произошла небольшая авария, но со стороны нашего лыжника мы не видим ничего, что могло бы считаться нарушением правил», — заявил менеджер национальной сборной Эспен Бьервиг, комментируя решение подать официальную апелляцию.

Специальная комиссия Международной лыжной федерации (ФИС) протест приняла, на его рассмотрение и принятие окончательного решения уйдет максимум трое суток.

В Норвегии подчеркивают, что для них этот спор является делом принципа, и в принципе настраиваются на любой из возможных исходов. Главное — предпринять попытку защитить своего спортсмена, для которого победа в масс-старте на 50 км стала бы первой в карьере. Эксперт по лыжным гонкам и комментатор NRK Фредрик Окланд считает, что шансов оправдать Клебо практически нет.

«Сомневаюсь, что протест будет удовлетворен, все-таки мнение жюри в данном вопросе может стать определяющим. Правила гласят о том, что идущий позади лыжник должен уступить путь впереди идущему. Большунов первым выбрал свою траекторию, которую также хотел выбрать и Клебо, однако Йоханнес был позади и, значит, должен был уступить россиянину», — заявил он.

«Большунов сам виноват в произошедшем»

Момент мог быть очевидным, если бы не претензии норвежцев к пострадавшему Александру Большунову. В своем протесте скандинавская делегация утверждает, что столкновение Клебо с россиянином произошло еще до того, как Сан Саныч выбрал траекторию, а когда норвежец все-таки коснулся своего оппонента, то уже шел впереди него, что уже в теории может снять с него ответственность. Кроме того, Норвегия убеждена, что Большунов блокировал и препятствовал проходу Клебо, буквально вынудив того к контакту.

Норвежцы делают акцент и на том, что фактически палку сломал сам Большунов: на повторе видно, что в результате контакта с рукой Клебо палка российского лыжника пошла по другой траектории, приземлилась уже между его лыж и сломалась об ногу Сан Саныча.

Помимо этого, норвежцы в попытке оправдать своего спортсмена заявили о более чистой репутации Клебо по сравнению с Большуновым, который сейчас отбывает испытательный срок за январский скандальный инцидент с участием финна Йони Мяки. На фоне этих претензий россиянин может быть лишен и серебряной награды: если комиссия ФИС признает его виновником произошедшего, то и дисквалификация может быть применена к нему, а не Клебо. Впрочем, норвежцы, что интересно, подобный сценарий называют нежеланным. Напротив, скандинавская делегация, хоть и выставляя Большунова в качестве виновника произошедшего, хочет лишь оправдать Клебо без каких-либо санкций для россиянина.

«Этот инцидент — обычная случайность. Мы не хотим никого винить и особенно подчеркиваем, что не жаждем санкций для других спортсменов. В частности, для Большунова, который сам виноват в произошедшем. Мы просто хотим, чтобы победа Клебо была признана легальной», — заявил Эспен Бьервиг.

Какие усилия приложила Норвегия

«Не знаем, чем завершится это расследование, но на основании регламента убеждены в своем правоте. Мы проделали огромную работу, в течение этих двух суток тщательно все проанализировали, специально сотрудничали по данному вопросу с очень важными людьми,» — добавил менеджер национальной сборной Норвегии.

Среди «важных людей» был сам Йоханнес Клебо, тренер норвежской команды и наставник лыжника Арильд Монсен, один из представителей руководства национальной лыжной федерации Торбьерн Скогстад, а также лыжные судьи и юристы, с которыми Клебо знаком лично по предыдущему сотрудничеству.

На обжалование вердикта жюри норвежцы потратили 100 швейцарских франков. Если дело будет выиграно, то данная сумма им будет возвращена, в противном же случае Норвежская лыжная ассоциация подаст очередную апелляцию, но уже в суд.

Имена тех, кто войдет в специальную комиссию ФИС, на данный момент не обнародованы, однако точно известно, что ее составят три беспристрастных члена, то есть среди них не будет представителей из России и Норвегии. Одним из них станет глава комиссии по соблюдению правил ФИС Карл-Хайнц Ликерт. Немецкий же управленец и выберет остальных двух сотрудников комиссии.

Что говорят в ФИС

На Международную федерацию лыжных видов спорта сейчас оказывается давление, ведь любое решение комиссии совершенно точно будет названо несправедливым одной из сторон. Например, старший тренер российской сборной Юрий Бородавко уже заявил, что руководству ФИС «придется просто встать и уйти со своих постов» в случае признания виновником столкновения Большунова. Впрочем, в лыжной федерации на подобные высказывания внимания особо не обращают.

«Мы привыкли к таким комментариям. Они часто поступают в наш адрес и с российской стороны, и с норвежской. Эти слова повторяются снова и снова», — отметил глава комитета по лыжным гонкам Вегард Ульванг.

О том, каким может стать результат расследования, в ФИС говорят осторожно, пытаясь не занять заранее какую-то конкретную сторону. Так, рейс-директор ведомства Пьер Миньерей подчеркнул, что Клебо действительно может быть оправдан, если факты и аргументы, представленные норвежцами, окажутся весомыми. С другой же стороны, технический делегат ФИС Роберт Пеетс убежден, что первоначальное решение жюри дисквалифицировать Клебо было обоснованным.

«Большунов первым вышел на финишную прямо, и он имел право выбрать любую траекторию, что и сделал в итоге. Клебо же, согласно правилам, был обязан сделать все, чтобы не помешать россиянину, но у него не получилось. Такие ситуации всегда интерпретируются по-разному, ведь каждая сторона видит в этом свою правду», — заявил специалист.