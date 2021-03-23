Невероятная интрига на ЧМ: Трусова упала на 12-е место, Щербакова — первая

Произвольная программа женщин состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20.00 мск. На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!
И напоследок — яркий комментарий от Татьяны Тарасовой.
«Если говорить о Саше Трусовой, то это одно дело. Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы ее любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет.
Елизавета Туктамышева — гордость наша! Просто супер. И еще я в восторге от Анны Щербаковой. Она стала такой красивой. В нее вселилось чудесное чувство любви к фигурному катанию», — цитирует Тарасову ТАСС.
А вот Трусовой Авербух советует идти во все тяжкие:
«Саше сейчас надо идти ва-банк, постараться забыть этот крайне неудачный день. Отставание очень существенное.
Спорт видел чудеса, но сейчас стоит думать не о чудесах, а о том, чтобы хотя бы забить гол престижа».
Илья Авербух в восторге от проката Щербаковой:
«Хочу поздравить Анечку Щербакову. Знаю, насколько сложно было готовиться к чемпионату мира, как сложно было набирать форму.
Огромное уважение Этери Тутберидзе и ее штабу. Высочайший профессионализм! И браво, Аня! Это и правда было волшебство на льду, как сказал Алексей Ягудин».
Директор спортивной школы «Самбо-70», к которой относится каток «Хрустальный» и группа Этери Тутберидзе, — Ренат Лайшев — признался, что был поражен безошибочным выступлением Щербаковой:
«Все очень рады и счастливы. Хотя переволновались и не ожидали, что Аня выступит так хорошо. Она же падала на всех этих предварительных тренировках. Сейчас будут подводить итоги, ждем звонков от тренерского состава.
Аня молодец, умница, откаталась так, как должна была. Симпатии школы, учеников и родителей всегда на ее стороне. Она очень обаятельна и за нее переживают все и рады больше, чем за кого-либо».
Рика Кихира призналась после проката, что была не уверена в прыжках. Что ж, судьи действительно нашли на них недокруты в четверть оборота, так что опасения фигуристки оказались верными.
«Из-за пандемии было трудно находить мотивацию, было время, когда я грустила. Но все равно буду стараться показать свой максимум. Смотрю видео своих выступлений, чтобы понять, где можно улучшить элементы.
Что хорошего было в программе? Сегодня я была не очень уверена в прыжках, мое состояние было не лучшим. Планирую исправить это на завтрашних тренировках. В произвольной программе планирую четверной прыжок в начале выступления», — цитирует Кихиру Sport24.
Комментарий Елизаветы Туктамышевой после короткой программы:
«Хорошо, что ЧМ не отменили и мы соревнуемся. Когда я вышла на лед, единственная вещь, о которой я думала, это мой прокат. Я думала о том, как быть более спокойной.
Когда я узнала, что еду на ЧМ, я… Моя подготовка к ЧМ была хорошей, я наслаждалась тренировочным процессом. Из-за этого у меня сейчас хорошая форма. Наслаждаюсь тем, что я здесь.
Я уже победила тем, что приехала сюда. Было непросто отобраться на этот чемпионат мира и сейчас я стараюсь показать мой максимум.
Для меня более важно кататься чисто, поэтому я не буду вставлять четверной тулуп в произвольную программу».
Трусова объяснила сегодняшнюю неудачу нервами. Видимо, девушка перегорела из-за давления, которое наложила сама на себя после великолепных тренировок с изумительным тройным акселем в короткой программе и пятью четверными прыжками — в произвольной.
«Почему не пошла на тройной аксель в короткой программе? Не получался утром в прогоне, поэтому решили, что лучше прыгнуть двойной. Но в итоге я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно нервничаю на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто.
Каким будет контент в произвольной? Все посмотрите в день прокатов, пока ничего говорить не буду», — приводит слова фигуристки «СЭ».
Первые слова Ани Щербаковой после выступления
«Весь прокат был довольно нервный, волнение было довольно сильное, я следила за всеми элементами, рада, что все получилось, особенно довольна каскадом, это был самый важный прыжок в моей программе.
Зрительская поддержка важна, мне многие пишут, что болеют из дома, но, конечно, очень не хватает полных трибун, возможно, именно из-за этого волновалась. Но я понимаю, что нужны меры предосторожности.
Программа в целом очень серьезная, мне нравится ее катать, она с историей о потере близкого, каждый должен почувствовать в этой истории что-то свое. Последнее движение в моей программе – я вспоминаю об этом человеке, и эти воспоминания меня греют.
Собираться на прокат после неудачных тренировок — моя суперспособность? Нет, это не суперспособность, много работаем на тренировках, хочется, чтобы это было не зря. Хочется показывать результат на соревнованиях, не хочется терять эту возможность», — цитирует фигуристку РИА «Новости».
Видео проката Трусовой. Самое впечатляющее здесь то, как держалась фигуристка после неудачного выступления — абсолютно спокойно внешне. Это тоже сила духа. Теперь главное — собраться на произвольную программу. Там Русская Ракета, скорее всего, пойдет на пять четверных. Терять все равно уже нечего.
Протокол оценок Саши Трусовой (картинка кликабельна). Судьи отметили неясное ребро на тройном флипе, за что снизили бонусы по шкале GOE, ну и, конечно, отсутствие каскада тройной лутц + тройной тулуп. Из-за этих ошибок понизились и компоненты — они колеблются от 08,25 до 08,75 в среднем.
Протокол оценок Елизаветы Туктамышевой (картинка кликабельна). Явных ошибок или недокрутов судьи у нее не обнаружили, но проставили компоненты ниже, чем Щербаковой и Кихире. Также не очень высокими оказались дополнительные бонусы за прыжки и вращения по шкале GOE (Grade of Execution).
Важное замечание: Императрица выиграла сегодня технику — никто не получил больше баллов за этот аспект выступления. Туктамышева набрала 44,39, а Щербакова и Кихира отстали примерно на балл.
Протокол оценок Рики Кихиры. Судьи отметили знаком «q» недокруты в четверть оборота (90 градусов) на двух прыжках — тройном акселе и тройном тулупе, что существенно снизило бонусы за эти прыжки.
Подробный протокол оценок Анны Щербаковой. Судьи не нашли ни одной ошибки, а оценки за компоненты выстроились от 09,00 до 09,50. Отличный результат!
Впечатляющий прокат Рики Кихиры:
Шикарное выступление Императрицы тоже заслуживает того, чтобы пересмотреть его:
Давайте полюбуемся еще раз на блестящий прокат Анны Щербаковой:
По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, которая безупречно исполнила все прыжки, включая каскад тройной лутц + тройной риттбергер, и набрала 81 балл ровно.
На втором месте — японка Рика Кихира, которая исполнила тройной аксель, но допустила два недокрута, которые не позволили ей обогнать россиянку. Оценка Кихиры — 79,08.
На третьей позиции — Елизавета Туктамышева, шикарно исполнившая свой триксель и получившая 78,86 балла!
Александра Трусова, к сожалению, перегорела после своих великолепных тренировок, на которых получалось все, и потеряла каскад из-за неудачного приземления на тройном лутце. Русская Ракета откатилась лишь на 12-е промежуточное место, получив 64,82 балла.
Полная таблица (картинка кликабельна):
За свое выступление Кихира (Япония) получает 79,08 балла и все же не обходит Щербакову! Она занимает лишь промежуточное второе место. Судьи нашли недокруты на тройном акселе и на каскаде флип + тулуп.
Элегантный проезд на одной ноге, пока вторая вытянута в шпагате, прямо перед судьями — вот это переход! Рике ставят максимальный, четвертый уровень за дорожку шагов и за все вращения. Это просто космический уровень. Кажется, сейчас Кихира обгонит Щербакову и станет лидером таблицы.
Финальный тройной лутц идеален. И начинается впечатляющая дорожка шагов с колеса на одной руке! Кихира просто зажигает!
Каскад тройной флип + тройной тулуп безупречен. Кихира идет очень уверенно, словно вообще не имеет нервов.
Шикарный тройной аксель! Как же легко его исполнила Рика. Японка получает за один этот элемент больше 10 баллов сразу.
Закрывает сегодня выступления японка Рика Кихира! Она катается под «The Fire Within» (Jennifer Thomas) и планирует исполнять тройной аксель, как и Елизавета Туктамышева.
За свой прокат Теннелл (США) получает 69,87 балла. Судьи нашли недокрут на лутце, ну и каскад 3+2 ее очень подвел.
Американка выступает очень энергично, четко, драйвово, с донельзя резкими и задорными движениями. Не хватает, конечно, публики на этом ЧМ — ох как бы аплодировали ей зрители! Очень впечатляющая программа.
Финальный тройной флип удался Брэди без проблем! Сумела собраться после не самого лучшего каскада, молодец.
Ох, перенервничала Теннелл! Исполнила лишь каскад тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3 из-за не самого уверенного выезда с первого прыжка.
Девушка играючи справляется с двойным акселем!
На льду — американка Брэйди Теннелл! Она катается в элегантном черном костюме под зажигательную «Moderation» группы Florence and the Machine.
За свой прокат Мияхара получает только 59,99 балла. Это промежуточное 14-е место.
Двойной аксель японка исполнила безупречно, а вот затем снова произошла ужасная ошибка: Сатоко неудачно исполнила тройной риттбергер, едва удержавшись от падения и совсем потеряв скорость, из-за чего смогла присоединить к нему только одинарный тулуп. По сути, она теряет каскад.
Ох, как обидно! Мияхара исполнила тройной лутц, но неожиданно пошатнулась на выезде и упала на пятую точку. Потеряет балла три на этом.
Следующей выступает японка Сатоко Мияхара! Она катается под две композиции — «Gnossienne: No. 1» (Erik Satie) и «Metamorphosis Two» (Philipp Glass).
За свой прокат Сакамото получает 70,38 балла. Судьи отметили неверное ребро на лутце и понизили базовую стоимость оценки, так что японка получила ниже своего привычного уровня, но все равно неплохо.
Все прыжки исполнены шикарно! Двойной аксель, тройной лутц и особенно каскад тройной флип + тройной тулуп, сделанный точно в яркий музыкальный акцент клавишных, выглядели очень впечатляюще!
Следующей на лед выходит японка Каори Сакамото! Она катается под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха «Концерт ре-минор для скрипки», а также под «Bach A La Jazz» (Matt Herskowitz, Mary Kerr).
За свой прокат Щербакова получает 81,00 балла, обгоняет Туктамышеву и выходит на промежуточное первое место!
За дорожку шагов Анне поставили третий уровень из четырех, но все вращения оценили по максимуму! Спасибо ученице Этери Тутберидзе за чистый прокат. Справилась с нервами после неудачного выступления Трусовой, которое она не могла не видеть во время своей разминки.
Да! Щербакова сделала дорогой и невероятно сложный каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы, за что получит еще +10% к его базовой стоимости.
Тройной флип — сделано! Остался только сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер в концовке программы.
Двойной аксель — чисто!
На льду — Анна Щербакова! Она катается под «Элегию» Жюля Массне в исполнении скрипача Джошуа Белла.
К счастью, тройной флип сумела сделать Александра. Но ошибка на каскаде ей очень дорого обойдется. Девушка банально перегорела после прекрасных тренировок с исполнением множества четверных. За свой прокат Трусова получает только 64,82 балла.
Эх, какая ужасная ошибка! Трусова коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Без каскада 3+3 осталась Русская Ракета!
Трусова исполнила только двойной аксель, а не тройной, как планировала изначально. На утренней тренировке триксель не шел, так что решили не идти на риск. Ну что ж, хотя бы двойной сделала чисто.
Первой в этой разминке выступает россиянка Александра Трусова! Девушка катается в нежно-фиолетовом плате под лиричные композиции «Love Story» (Lola and Hauser) и «Appassionata» (Secret Garden).
Начинается разминка последней группы участниц! В ней выступят россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, три японки — Каори Сакамото, Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также американка Брэди Теннелл.
Таблица по итогам выступления шести разминок (Туктамышева лидирует):
За свой прокат Киибус (Эстония) получает 59,65 балла и гарантирует себе попадание в произвольную программу.
Самый сложный прыжок в своем арсенале — тройной лутц — эстонка блестяще исполнила в середине программы, собралась!
А затем неожиданно приземлилась на две ноги с двойного акселя. Да что ж такое...
Эх, как жаль! Эва-Лотта сразу начала с ошибки — перевалилась на вторую ногу (сделала степ-аут) после второго прыжка в каскаде тройной тулуп + тройной тулуп. Ну хоть не падение.
Замыкает выступления этой разминки Эва-Лотта Киибус из Эстонии! Она катается под шикарную композицию «Sign of the Times» (Harry Styles).
За свой прокат Николь Шотт (Германия) набирает 59,09 балла и пробивается в произвольную программу!
К счастью, финальный двойной аксель фигуристке удался. Но она, конечно, все равно очень расстроена.
Опасно! Николь едва удержала равновесие и сильно наклонилась вперед после тройного тулупа, так что потом с трудом присоединила к нему лишь двойной тулуп. Получился каскад 3+2 вместо 3+3, а это серьезная потеря баллов.
Немецкая спортсменка изысканно набрала скорость под нежный вокал и идеально исполнила свой первый прыжок — тройной флип.
Следующей выступает 24-летняя фигуристка Николь Шотт из Германии! Она катается под композицию «What a Feeling» (Caroline Costa). Это пятый чемпионат мира для Николь!
За свой прокат Ким Йелим (Южная Корея) получает 73,63 балла и занимает промежуточное третье место. Вот это дебют на чемпионате мира! Браво 18-летней спортсменке.
Двойной аксель и финальный тройной флип Ким Йелим показывает так же изящно и словно без усилий. Хрупкая и элегантная фигуристка в нежно-изумрудном платье будто несется по звукам клавишных и воспаряет все выше и выше. Очень вдохновенная программа.
Кореянка блестяще справляется с каскадом тройной лутц + тройной тулуп! Легко и непринужденно.
Следующей выступает Ким Йелим из Южной Кореи! Она выступает под композицию «Liebestraum» (Franz Liszt).
За свой прокат Рябова (Азербайджан) получает 64,11 балла (это ее личный рекорд за короткую программу) и уверенно пробивается в произвольную!
Тройной флип и двойной аксель Рябова исполнила без проблем. Очень солидное выступление с вращениями на четвертый уровень и дорожкой — на третий.
Екатерина включила в программу множество характерных движений из ча-ча-ча — игривые шаги назад-вперед и взмахи руками, — что сделало выступление очень танцевальным и зажигательным. Приятно смотреть на такое шоу! Так и хочется пуститься в пляс.
Рябова начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп! Разве что выезд со второго прыжка получился немного неуверенным, но серьезного недокрута там точно нет.
Следующей выступает Екатерина Рябова (Азербайджан)! Бывшая россиянка катается под «Mambo Italiano» в исполнении Софи Лорен.
За свой прокат Паганини (Швейцария) получила лишь 57,23 балла — это совершенно не ее уровень. Пока что она не проходит даже в произвольную программу.
Лишь двойной риттбергер делает Паганини в концовке выступления вместо тройного! Очень разволновалась спортсменка. К счастью, хотя бы двойной аксель получился без ошибок.
Ох, опасно пошатнулась Алексия на выезде с обоих (!) прыжков в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, но каким-то чудом устояла и вытащила каскад. Вот это нервы! Нелегко выступать после Туктамышевой с тройным акселем.
Следующей выступает Алексия Паганини из Швейцарии! Она катается под» Caught Out in the Rain» (Beth Hart).
За свой прокат Туктамышева получает 78,86 балла и смещает американку Карен Чен с промежуточного первого места!
За дорожку шагов Туктамышевой ставят третий уровень, но за все вращения максимальный, четвертый! Просто восторг! Справилась со всеми элементами. Спасибо, Лиза!
Финальный тройной флип сделан отлично, на плюсы! Браво, Императрица! Все прыжковые элементы позади.
Дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп также исполнен безупречно! А ведь Лиза совсем недавно стала регулярно вставлять его в программы.
Шикарный тройной аксель исполняет Туктамышева! Судьи в восторге и накидывают еще 1,71 балла сверху бонусом!
Открывает выступления этой разминки Елизавета Туктамышева! Она катается под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида. Эту программу ей поставили только этой зимой, поскольку от старого короткого номера под «Спартак» Хачатуряна фигуристка уже устала.
Началась разминка шестой группы участниц! Здесь выступят россиянка Елизавета Туктамышева, Алексия Паганини (Швейцария), Екатерина Рябова (Азербайджан), Ким Йелим (Южная Корея), Николь Шотт (Германия), Эва-Лотта Киибус (Эстония).
Щербакова только подошла в разминочную зону.
Рика Кихира спокойно подкрепляется йогуртом, пока Трусова нарезает круги по разминочной зоне.
Пока идет перерыв на заливку льда, нам показывают напряженно разминающуюся Александру Трусову.
Единственная, кто пока перевалил за 70 баллов, — это американка Карен Чен, возглавляющая сейчас таблицу. Впереди — выступление двух сильнейших разминок, в которых мы наконец-то увидим россиянок. А пока — небольшой перерыв на заливку льда.
Таблица по итогам выступления пяти разминок (картинка кликабельна):
За свой прокат Крэйн (Австралия) получает 56,86 балла. В произвольную программу она пока не попадает.
Выступление получилось не очень энергичным — темп лиричной композиции довольно низок, так что Кайлани могла легко за ним поспеть.
Кайлани спокойно справилась со всем запланированным контентом, благо, он был не самым сложным, без самых дорогих зубцовых прыжков. Австралийка чисто исполнила тройной лутц, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп и сольный двойной аксель.
Следующей выступает 22-летняя фигуристка Кайлани Крэйн из Австралии! Для нее это уже четвертый ЧМ. Девушка выступает под «Heart of Glass» (Blondie).
За свой прокат Александра Фейгин (Болгария) получила 59,97 балла и отобралась в произвольную программу! Молодец, показала характер. Хотя программа выглядела несколько сдержанно, без большой экспрессии, но такую зажатость можно понять, учитывая, после какого инцидента выступала фигуристка. Она пыталась максимально держать под контролем каждое свое движение.
К счастью, болгарская фигуристка справилась с переживаниями после того, как на ее глазах увезли на носилках Мае Беренис Мейте.
Александра исполнила чисто все три прыжковых элемента, включая каскад тройной тулуп + тройной тулуп. Браво!
Фейгин начинает прокат! Она выступает под саундтрек к фильму «Список Шиндлера» в темно-багровом платье.
Надо успокоить Александру Фейгин — болгарскую фигуристку, которая должна выступать следующей. Ее уже выпустили на лед. Будем надеяться, что девушка справится с нервами.
Мае Беренис Мейте положили на носилки и увозят с арены. Здоровья!
Ох, какой кошмар! Француженка очень неприятно с тройного тулупа, не сразу смогла подняться, а затем кое-как, с трудом, дохромала до бортика. Видимо, подвернула ногу. Очень больно Мае. Зрители провожают ее со льда аплодисментами.
Мае начала с чистого двойного акселя.
На лед выходит француженка Мае Беренис Мейте! Она катается под композицию «If I Ain't Got You» (Alicia Keys).
За свой прокат Карен Чен (США) получает 74,40 балла, становится первой фигуристкой, которая пробила отметку в 70 баллов на этом турнире, и выходит на промежуточное первое место!
Очень впечатляющая дорожка шагов, скольжение ласточкой в вертикальном шпагате и красивые вращения в необычных позициях сделали это выступление по-настоящему красивым! Судьи должны оценить это солидными баллами.
Пафосная и в то же время тревожная музыка все нарастает, и Карен чисто исполняет тройной риттбергер! Все прыжковые элементы сделаны.
Американка начала с непростого каскада тройной лутц + тройной тулуп и блестяще его исполнила.
Двойной аксель также не вызвал проблем.
Следующей выступает американка Карен Чен! Она катается под «Rise» (Katy Perry). За девушку очень громко болеют с трибун соотечественники, включая одиночника Джейсона Брауна.
За свой прокат Куракова (Польша) набирает всего 52,28 балла. Так можно и в произвольную программу не попасть.
Да что ж такое! Совсем расстроилась Куракова. Даже самый простой прыжок — двойной аксель — исполнила с трудом, плохо выехав с него. Судьи немного отминусовали прыжок.
Следом польская фигуристка исполнила каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, хотя явно планировала 3+3. В арсенале Кураковой есть весьма сложные каскады с двумя тройными прыжками (с лутцем и флипом), так что странно, во-первых, что она выбрала именно риттбергер с тулупом, а во-вторых, что не справилась с ним.
Ох, как же жаль! Куракова исполнила тройной лутц и вроде бы уже начала выезжать с него, но затем неожиданно споткнулась и упала на ровном месте! Сразу около трех баллов девушка теряет на этой ошибке.
Открывает выступления этой группы Екатерина Куракова из Польши! Она катается сразу под четыре композиции Джанет Джексон — «Together Again», «Strawberry Bounce», «Nasty» и «Rhythm Nation». Эту короткую программу ей ставил известный французский хореограф Бенуа Ришо.
На льду уже находятся фигуристки из пятой разминки, в том числе и талантливая бывшая россиянка Екатерина Куракова, которая теперь выступает за Польшу.
По итогам выступления четырех разминок лидирует кореянка Хаен Ли с 68,94 балла.
Судьи нашли серьезный недокрут на лутце и серьезно понизили бывшей россиянке оценки. В итоге за свой прокат Урушадзе (Грузия) получает 59,89 балла. Тем не менее девушка отобралась в произвольную программу, с чем мы ее и поздравляем!
В конец программы фигуристка поставила непростой тройной лутц — и справилась! Судьи добавили 1,5 балла сверху бонусом за уверенное исполнение.
Урушадзе начала с каскада тройной флип + тройной тулуп. Показалось, что между прыжками получилась чуть более длинная пауза, чем обычно, но девушка быстро собралась с мыслями и закончила элемент.
Сольный двойной аксель удался Алине без проблем.
Замыкает выступления четвертой разминки Алина Урушадзе — бывшая россиянка, которая теперь выступает за Грузию, хотя тренируется в Москве у Светланы Соколовской. Она катается в ярко-фиолетовом топе и черных брюках под зажигательную испанскую мелодию «Asturias» (Isaac Albéniz).
За свой прокат Хаен Ли (Южная Корея) получает 68,94 балла и выходит на промежуточное первое место!
Судьи обнаружили недокрут в 90 градусов на тулупе, а также оценили одно из вращений на третий уровень. Но в остальном все было безупречно.
Финальный тройной флип Хаен Ли демонстрирует вообще без усилий, за мгновение скручивая все обороты. Такая легкость и элегантность в исполнении как нельзя лучше подходят ее воздушному образу под «Аве Мария». К тому же переходы между элементами подобраны очень здорово: например, скольжение через полкатка «ласточкой» вызывал ощущение легкости и какой-то свободы.
Кореянка очень красиво и идеально по технике исполняет в начале программы дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп!
Следом идет двойной аксель — исполнен без каких-либо затруднений.
На льду — Хаен Ли из Южной Кореи! Она выступает в белоснежном платье под «Ave Maria» (Franz Schubert).
За свой прокат Бржезинова (Чехия) получает 58,81 балла. Не очень высоко, конечно, но и прыжковый контент был не самым сложным, надо признать. Да и дорожку шагов оценили всего на второй уровень.
Финальный прыжок — двойной аксель — Бржезинова исполнила чисто и отпраздновала удачное завершение программы победно сжатыми кулаками.
Ух как зажигает харизматичная 25-летняя спортсменка в ярком красно-черном платье! Энергичная музыка с мощными басами и ударными и определенным подтекстом из «50 оттенков серого» подходит ей как нельзя лучше.
Элишка начинает сразу с каскада тройной тулуп + тройной тулуп — и немного недокручивает, судьи снимают около 0,15 балла.
Однако сольный тройной лутц затем выходит очень легко и непринужденно.
Следующей выступает Элишка Бржезинова — известная фигуристка из Чехии! 25-летняя спортсменка уже в шестой раз выступает на ЧМ. Она катается под композицию из «50 оттенков серого» «Never Tear Us Apart» (Bishop Briggs, Andrew Farriss, Michael Hutchence).
За свой прокат Ланг (Венгрия) получает всего 54,20 балла.
Ох, как жаль! Ланг оперлась рукой на лед после финального тройного лутца. А как хорошо шла программа до этого — захватила внимание полностью. За эту ошибку фигуристка потеряла почти три балла.
Джулия показывает очень много типичных вальсовых движений, словно кружится в танце с кавалером. Выглядит это очень красиво и определенно добавляет атмосферы.
Величественный вальс разносится по «Глобен Арене», сотрясая ее своды и накатывая все мощнее и мощнее. Очень сильная музыка.
Двойной аксель девушка исполняет играючи и точно в акцент в темпе вальса.
А вот сложный каскад тройной флип + тройной тулуп получился с недокрутом, так что судьи вычли почти полбалла.
На льду — Джулия Ланг из Венгрии! Она катается в нежно-розовом платье под размеренный вальс «And The Waltz Goes On» (Andre Rieu).
За свой прокат Маккей (Великобритания) получает 58,15 балла.
Два других прыжка — тройной сальхов и двойной аксель — Наташа исполнила без проблем.
А уж как катит! Очень мощно, энергично — невероятная экспрессия. Британка сделала большой акцент на художественной составляющей своей программы и показала настоящую красоту на льду.
Все вращения и дорожка шагов оценены на четвертый уровень! Судьи сегодня щедры.
Любопытно, что британка крутится в прыжках и вращениях в противоположную сторону по сравнению с подавляющим большинством фигуристов. Левша? Это выглядит очень необычно.
К сожалению, первый каскад не очень удался Маккей — лишь тройной риттбергер + двойной тулуп вместо 3+3, и на приземлении девушка с трудом удержала равновесие из-за большого недокрута.
Следующей на лед выходит 26-летняя фигуристка Наташа Маккей из Великобритании! Это уже четвертый ЧМ в ее карьере! Девушка катается под лирический инструментал «Song for the Little Sparrow» композитора Абеля Корженевски.
За свой прокат Микутина (Австрия) получает 67,18 балла.
Микутина торжествующе потрясла кулачками после проката — сама понимает, что показала свой максимум. Выступление получилось весьма зажигательным, без сучка без задоринки.
И последний прыжок в программе — тройной лутц — сделан чисто! Весьма достойный прыжковый контент с самыми дорогими и сложными тройными — лутцем и флипом. К тому же все вращения у Ольги оценены на максимальный, четвертый уровень сложности. И даже дорожка шагов получила четвертый уровень! Это очень редко бывает. Просто браво!
Первым элементом Микутина уверенно делает непростой каскад тройной флип + тройной тулуп, а затем играючи справляется с двойным акселем.
Открывает выступления этой группы австрийка Ольга Микутина! Она катается в ярко-желтом платье под задорную композицию «Sing, Sing» (Trio Ladies).
Началась разминка четвертой группы участниц:
Красота на катке:
Участницы четвертой разминки: Ольга Микутина (Австрия), Наташа Маккей (Великобритания), Джулия Ланг (Венгрия), Элишка Бржезинова (Чехия), Хаен Ли (Южная Корея) и Алина Урушадзе (Грузия).
Участницы уже вплотную подобрались к 70 баллам (уровень растет от разминки к разминке), но за этот порог еще никто не перешагнул. Лучший результат пока у канадской фигуристки Мэдлин Шизас, которая набрала 68,77 балла.
Итак, результаты по итогам проката трех разминок выглядят так:
Александра Трусова пожаловалась на отсутствие рядом мамы, которая обычно сопровождает ее на соревнованиях, и любимой собаки Тины:
«Я довольна тренировками. Насчет пяти четверных я уже говорила — все посмотрим на соревнованиях, увидите, какой будет контент.
Насчет пузыря — в принципе все нормально, потому что очень просторный отель, я могу походить по нему. Есть балкон, где можно выйти на улицу.
Единственное ограничение, которое мне мешает, это один тренер на одного спортсмена — нельзя было взять родителей и нельзя собак.
Не знаю пока что, как будет сказываться отсутствие болельщиков, но я очень люблю, когда есть зрители — мне очень важна их поддержка. Надеюсь, что и при пустых трибунах я буду чувствовать их поддержку на расстоянии».
Щербакова высказалась о своих эмоциях на тренировках в Стокгольме, где у нее далеко не все получалось и однажды девушка даже заплакала:
«Я всегда на тренировках эмоциональная, как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка.
Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось.
Падения на тренировке? Важнее то, что будет на соревнованиях. А так — я делаю все, что могу, и это самое главное.
Не знаю, буду ли рисковать — после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет присутствовать, но это не должно быть то, что я совсем не выкатываю. Это все равно должен быть рабочий вариант».
А вот что думает об атмосфере чемпионата мира Анна Щербакова:
«Я понимаю, что это мой первый чемпионат мира, что это самый важный старт из всех, что у меня были.
Но здесь немного другая атмосфера, необычные правила, поэтому это по-особенному воспринимается, здесь все не связано с другими соревнованиями, нет зрителей. Думаю, от этого не будет такой сильной поддержки и такого сильного ощущения важности турнира.
Обычно на международных стартах чувствуется масштабность — зрители придают энергии. Здесь этого не будет. Пока все это в новинку.
Не могу сказать, что что-то мешает, просто надо везде быть аккуратной, нужно везде с собой носить маску, все заполнять. С родителями созваниваемся — все хорошо. Я и сама могу справиться.
Со всеми, с кем не знакома лично, общаюсь немного стеснительно. Хорошо общаюсь с теми, с кем каждый день вижусь. Это уже от возраста не зависит».
Пока ждем прокаты сильнейших разминок, посмотрим, какие впечатления складываются у российских фигуристок от пребывания в Стокгольме.
Елизавета Туктамышева:
«Я в предвкушении. Мы довольно долго уже находимся в Швеции, поэтому я уже хочу начать этот чемпионат и посмотреть, что получится.
С чемпионата Европы — 2015 здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы находимся (тогда Туктамышева завоевала золото на «Глобен-Арене». — «Газета.Ru»). Мне тут приятно находиться, знакомые стены. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась.
Самое важное для спортсмена — это его физическая подготовка. И от этого уже складываются положительные эмоции вне льда. Когда ты знаешь, что готов, у тебя спокойно и хорошо идут тренировки. Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне, и я уверенно откатаю.
С тройными акселями рабочий вариант есть. Мне кажется, на 100% я в себе никогда не буду уверена, но надеюсь, что все будет в порядке. По крайней мере тело готово ко всему, осталось настроить голову», — сказала Туктамышева в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Лучший результат на данный момент принадлежит финке Дженни Сааранен — 63,54 балла. Пока что она единственная, кто преодолел порог в 60 баллов.
Итоги выступления двух первых разминок:
На этом чемпионате мира будет интересно следить не только за российскими фигуристками, но и за нашими бывшими соотечественницами.
В России очень много талантливых спортсменок, а мест на главные международные старты всего три, так что многие меняют спортивное гражданство, чтобы увеличить свои шансы на участие в ЧМ и Олимпиадах.
В Стокгольме будет интересно посмотреть на бывших россиянок Екатерину Куракову (выступает за Польшу), Екатерину Рябову (Азербайджан) и Алину Урушадзе (Грузия). Нелли Иоффе (Израиль) уже откатала, но, к сожалению, набрала 52,43 балла.
Что касается других спортсменок, то Куракова выступит лишь в пятой разминке — у нее довольно высокий рейтинг. Она тренировалась долгое время у одного из лучших тренеров мира — канадца Брайана Орсера, но из-за пандемии не смогла прилететь в Северную Америку и сменила тренера на знаменитого итальянца Лоренцо Магри.
Программы для этого сезона Кураковой ставил французский хореограф Бенуа Ришо. Состав специалистов, работающих с бывшей россиянкой, выглядит очень круто. Уже не терпится увидеть результат всех этих трудов.
Рябова пару лет тренировалась в академии Евгения Плющенко, но в этом сезоне решила заниматься у собственных родителей. Фигуристка определенно обладает талантом, и будет интересно посмотреть, в какой форме она подошла к этому ЧМ. Выступит в шестой разминке.
Урушадзе тренируется в Москве в ЦСКА у авторитетного тренера Светланы Соколовской. Выступит в четвертой группе.
Во второй разминке выступят девушки из Израиля, Италии, Украины, Китая и Финляндии:
Итак, на чемпионате мира тем временем закончились выступления первой группы участниц. Никто не смог преодолеть порог 60 баллов.
Лучший результат принадлежит сейчас фигуристке из Нидерландов Линдси ван Зундверт, которая набрала 57,72. Но, как мы упоминали в начале трансляции, рейтинг спортсменок повышается с каждой новой группой, так что не стоит корить девушек из первой группы — они еще в начале своего пути.
Главная их задача на сегодня — пробиться в произвольную программу. Напомним, к выступлению во второй день ЧМ допускаются только 24 лучших фигуристки по итогам короткой программы.
Достойными соперницами являются японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, занявшие второе и третье место на чемпионате Японии после Кихиры.
Сакамото набрала тогда 222,17 балла, а Мияхара — 209,75. Но здесь надо учесть, что в Японии своих фигуристов оценивают очень строго и придирчиво, снимая баллы без какой-либо жалости, так что на международной арене фигуристки могут рассчитывать на более мягкое судейство и более высокие оценки.
Ни Сакамото, ни Мияхара элементов ультра-си исполнять на планируют, но со своими привычными элементами справляются спокойно.
На утреннем прогоне короткой программы Каори показала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.
А Мияхара сделала тройной лутц и тройной риттбергер, не став тратить силы на что-то большее под музыку. Но вне прогона девушка тоже без проблем исполняла все элементы.
Не будем забывать и о других достойных соперницах, которые пока не владеют ультра-си, но за счет безошибочного исполнения сложных каскадов 3+3 и высоких оценок за компоненты (артистизм, скольжение, интерпретацию музыки и т.д.) могут набрать очень солидные баллы.
Во-первых, это американка Брэди Теннелл. На утренней тренировке девушка блестяще прокатала короткую программу, чисто исполнив все прыжки: двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип.
На чемпионате США Теннелл набирала за свои прокаты 232,61 балла в сумме. Понятно, что это внутренний старт, и судьи были весьма благосклонны, но потенциал фигуристки действительно высок.
Главной соперницей россиянок является японка Рика Кихира. Эта фигуристка давно освоила тройной аксель, который исполняет просто играючи, а в этом году довела до стабильного состояния и четверной сальхов!
Если ей удастся показать эти прыжки, то в тройку Кихира точно попадет. К сожалению, Туктамышева ей в таком случае конкуренцию уже не составит, так как пока не делает четверные на соревнованиях, и только Трусова с Щербаковой смогут обойти японку.
Но для этого обеим нужно будет не допустить ошибок на своих элементах ультра-си, что тоже непросто. Анна пока от силы пару раз сумела приземлить четверной на тренировках в Стокгольме, а Трусова то делает пять чистых четверных в прогоне, то падает с трех подряд.
Элементы ультра-си настолько сложны, что гарантировать их чистое исполнение не может никто. Так что интрига на этом чемпионате мира невероятно закручена.
Елизавета Туктамышева поехала на чемпионат мира в качестве третьего номера сборной России, уверенно выиграв конкуренцию за путевку у Алены Косторной в финале Кубка России.
Весь сезон Императрица не пропускала стартов, даже когда находилась в не лучшем состоянии здоровья: так, она поехала на чемпионат России вскоре после перенесенного коронавируса и заняла там седьмое место, но доказала, что готова бороться до конца в любой ситуации.
Сейчас ученица Алексея Мишина, к счастью, восстановилась от болезни и спокойно выкатывает свой привычный контент с одним тройным акселем в короткой программе и двумя — в произвольной (один из трикселей при этом идет в каскаде с двойным тулупом).
На утренней тренировке Туктамышева прокатала свою короткую программу идеально: тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.
Желаем повторения успеха в официальном прокате!
Анна Щербакова весь сезон борется с проблемами со здоровьем. Особенно подкосила девушку пневмония, которую она перенесла осенью, но не позволила себе нормально восстановиться из-за форсированной подготовки к чемпионату России, который в итоге выиграла.
С тех пор прошло почти три месяца, но ученица Этери Тутберидзе до сих пор не пришла в себя на 100%, из-за чего на тренировках в Стокгольме пока больше падала с четверных прыжков, чем делала их, а однажды даже заплакала на тренировке.
Тем не менее Щербакова известна тем, что всегда умеет собраться на старте даже после провальных тренировок. На утреннем прогоне короткой программы девушка смогла исполнить все прыжки чисто, еще и добавив лишний каскад с риттбергером для усложнения.
Двойной аксель, тройной флип + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной риттбергер — все было идеально. Пожелаем Анне удачи!
Александра Трусова набрала к чемпионату мира отличную форму. Девушке удалось восстановиться от травмы ноги, которая беспокоила ее с осени, и вернуть тройной аксель, а также все четверные прыжки, которые она когда-либо демонстрировала на соревнованиях.
На тренировках в Стокгольме Русская Ракета показала четверные лутц, флип, тулуп и сальхов. И, что важнее на данный момент, фигуристка регулярно прокатывала короткую программу с тройным акселем!
Напомним, из дорогостоящих прыжков повышенной сложности (ультра-си) девушкам разрешается исполнять в короткой программе только тройной аксель. По этой причине те, кто им владеет, получают большое преимущество.
Из россиянок триксель регулярно исполняла в этом сезоне только Туктамышева, однако кажется, что Трусова готова пойти на риск на чемпионате мира и попробовать прыгнуть тройной аксель на соревнованиях впервые с ноября.
В общем, сегодня будет очень нервно. На утренней тренировке перед прокатами Русская Ракета упала в прогоне с тройного акселя, но чисто сделала другие элементы — тройной флип и тройной лутц + тройной тулуп.
Спортсменки поделены на семь разминок: в четырех — по шесть участниц, в трех — по пять. В первых группах выступают менее известные фигуристки на данный момент. С каждой группой увеличивается рейтинг участниц.
По этой причине первая из россиянок — Елизавета Туктамышева — выступит только в предпоследней разминке: ее выход запланирован на 16.32 мск.
Александра Трусова должна начать кататься в 17:18, а Анна Щербакова — в 17:24 (обе попали в последнюю, самую сильную группу).
Короткая программа у женщин будет длиться почти шесть часов! В чемпионате мира принимают участие 39 фигуристок со всего света: есть девушки даже из таких экзотических для фигурного катания стран, как Кипр, Тайвань, Гонконг.
Кстати, участниц должно было быть 40, но белоруска Виктория Сафонова, к сожалению, была вынуждена сняться с турнира из-за коронавируса.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской короткой программы на чемпионате мира. Прокаты начнутся не ранее 12.10 мск.