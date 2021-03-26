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Гегемония России: Трусова, Щербакова и Туктамышева взяли весь пьедестал на ЧМ

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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат мира в Стокгольме

На чемпионате мира по фигурному катанию произошла сенсация — весь пьедестал в женском одиночном катании впервые в истории заняли российские спортсменки. Первой стала Анна Щербакова, на втором месте оказалась Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова, которая героически поднялась с 12-го места после короткой программы.

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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат мира — 2021. Спортсменка, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, допустила серьезную ошибку в начале программы, упав с четверного флипа, но затем сумела собраться и выдать чемпионский прокат. На втором месте оказалась еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, исполнившая свой коронный тройной аксель как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом, а замкнула тройку лидеров третья представительница России — Александра Трусова, включившая в свою программу рекордные пять четверных прыжков и шедшая 12-й после короткого выступления.

Щербакова в короткой программе установила личный рекорд на международных турнирах. Судьи оценили выступление ученицы Этери Тутберидзе в 81,00 балла, что сделало ее лидером по итогам первого соревновательного дня. А на льду спортсменка, которой 28 марта исполнится 17 лет, чисто выполнила аксель в два с половиной оборота и флип — в три, а также каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Интересно отметить то, что перед стартом мирового первенства олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Меган Дюамель заявила о «болезненном виде» россиянки, правда, в скором времени канадская спортсменка принесла свои извинения, отметив, что ее слова были неправильно интерпретированы.

В произвольной программе Щербакова начала с очень серьезной ошибки — упала с четверного флипа. Зато потом был чисто исполнен каскад тройной флип + тройной тулуп, да и двойной аксель был прекрасен. Покорился ученице Тутберидзе тройной лутц и каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а почти сразу за ним Щербакова чисто исполнила тройной лутц + тройной риттбергер.

Судьи оценили произвольную Щербаковой в 152,17 балла, что дало ей 233,17 балла.

Туктамышева поехала на чемпионат мира впервые с 2015 года. 24-летняя спортсменка показала свою готовность почти на равных бороться с фигуристками, владеющими четверными прыжками. В короткой программе Императрица не допустила ни единой помарки, эталонно исполнив тройной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип, что дало ей в сумме 78,86 балла.

В произвольной программе Туктамышева начала с каскада тройной аксель + двойной тулуп, и, хотя ее немного закружило после первого прыжка, но девушка сумела устоять и выполнить элемент до конца. Покорился ей и сольный тройной аксель, и каскад тройной лутц + тройной тулуп. А вот затем произошла достаточно серьезная ошибка — падение с тройного флипа. Но фигуристка быстро пришла в себя и докатала программу без других помарок, сделав спокойно и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, и два финальных прыжка — тройной лутц и тройной риттбергер.

Она получила 141,60 баллов за произвольную, что дало Императрице 220,46 баллов в общей сумме и позволило обойти Трусову. После объявления оценок ученица Алексея Мишина расплакалась от нахлынувших эмоций.

Стоит сказать, что Трусова, которая выступила в третьей разминке, короткую программу провалила. Она исполнила двойной аксель и тройной флип, но сорвала каскад тройной лутц + тройной тулуп, коснувшись рукой льда после первого элемента и не сумев прицепить второй. Это обошлось ей примерно в десять баллов. Всего же она набрала 64,82 очка. И все, что оставалось Русской Ракете — это идти ва-банк. И она пошла.

Перед произвольной программой стало известно, что Трусова и ее тренерский штаб во главе с Евгением Плющенко заявили сразу пять четверных прыжков: четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, каскад четверной лутц + тройной тулуп и сольный четверной тулуп.

Трусова впервые в истории заявила на чемпионате мира такое количество прыжков в четыре оборота. Однако в прокате возникли проблемы.

Русская Ракета начала с четверного флипа, который был выполнен удачно, а вот с сальхова в четыре оборота она упала очень неприятно. Затем фигуристка прекрасно исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп и одиночный двойной аксель, но потом снова упала с лутца в четыре оборота и не очень качественно исполнила каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов (выезд с первого прыжка получился трудным — Трусова его буквально спасла).

К счастью, финальный каскад — тройной лутц + тройной тулуп — ученица Плющенко исполнила. Это все в сумме принесло ей 152,38 балла за произвольную программу и 217,20 — в сумме. Ее произвольное выступление стало лучшим, но, увы, ошибки в коротком прокате не позволили ей бороться за золото.

Тем не менее весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании был захвачен россиянками. Раньше такого не было никогда в истории.

***

Ранее на этом мировом первенстве уже был разыгран один комплект наград — в спортивных парах. Победителями ЧМ стал российский дуэт Александры Мишиной и Александра Галлямова. Изначально пара не считалась фаворитами и была третьей среди российских спортсменов, однако идеально исполненный прокат в произвольной программе позволил подопечным Тамары Москвиной подняться на высшую ступень пьедестала почета.

На втором месте расположились китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а замкнули тройку лидеров еще одни представили России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Причем они лидировали по итогам короткого проката, но в произвольном выступлении допустили ряд ошибок, который чуть было не стоил им медалей. Третья российская пара — Евгения Тарасова / Владимир Морозов — стала четвертой.

Побороться за медали остается мужчинам и танцевальным дуэтам. Одиночник Михаил Коляда по итогам короткого проката занимает четвертую позицию, а вот в танцах российские спортсмены — Виктория Синицина / Никита Кацалапов — расположились на первой строчке. На медали в этом виде спорта также будут претендовать Александра Степанова с Иваном Букиным, которые стали пятыми после ритм-танца из-за допущенных ошибок, но еще могут подняться благодаря своему блестящему произвольному танцу.