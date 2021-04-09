«Какая реакция? Я уже заканчиваю спорт»: Ефимова заявила о желании стать гражданкой США

Из-за карантина в США Ефимова не отобралась на Олимпиаду на своей коронной дистанции

Одна из самых известных и успешных спортсменок России — пловчиха Юлия Ефимова — переживает непростой период в карьере. Из-за пандемии коронавируса весь последний год она не имела возможности нормально тренироваться в США, где с небольшими перерывами проживает уже десять лет, — с тех пор, как переехала в Калифорнию ради тренировок с именитым наставником Дэвидом Сало.

С весны 2020 года россиянке удавалось попадать в бассейн только периодически, а об официальных соревнованиях не могло быть и речи. К тому же Ефимова осталась без своего тренера по физической подготовке, который уехал в Нью-Йорк в связи с карантином и так и не вернулся.

До января текущего года обладательница 17 медалей чемпионатов мира была вынуждена тренироваться то в бассейне возле своего дома, то в открытом океане, поскольку все в Калифорнии было закрыто.

Затем ей удалось возобновить тренировки с Дэвидом Сало, которого в 2016 году заставили отказаться от сотрудничества с россиянкой из-за допингового скандала: Ефимову тогда пытались не пустить на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за старой дисквалификации за допинг, но она сумела опротестовать это в Спортивном арбитражном суде (CAS) и в итоге завоевала в Бразилии два серебра.

Спустя пять лет Сало после вынужденного разрыва по какой-то причине пошел навстречу Ефимовой и постарался вернуть ее в форму к апрельскому чемпионату России, который является отборочным стартом на Олимпийские игры в Токио. А в конце марта шестикратная чемпионка мира вернулась на родину и закончила финальный этап подготовки под руководством своего отца — тренера Андрея Ефимова.

Однако трех месяцев напряженного труда после почти годового простоя не хватило для того, чтобы показать свой максимальный результат. На дистанции 100 м брассом девушка смогла занять лишь второе место после 16-летней Евгении Чикуновой, хотя этого и оказалось достаточно для отбора на Олимпийские игры (у России есть две квоты).

А вот на своей любимой дистанции — 200 м брассом — Ефимова стала лишь третьей, уступив не только Чикуновой, но и Марии Темниковой — пловчихе, которая к 25 годам смогла завоевать одну значимую медаль — золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (тоже на дистанции 200 м брассом).

Темникову нередко упрекают в том, что она собирается только на внутренние отборочные старты, а вот на главных международных не может толком показать себя. В связи с этим уже начались разговоры о том, что уроженку Екатеринбурга стоит убрать из олимпийской сборной и включить вместо нее Ефимову — пусть и не по спортивному принципу.

На 200 м брассом россиянка дважды брала серебро на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016, а также три раза завоевывала золото на чемпионатах мира (в том числе и на последнем мировом первенстве, которое состоялось в 2019 году в Кванджу).

С большой долей вероятности к Олимпиаде Ефимова наберет куда более хорошую форму и вновь станет претенденткой на золото. Говорит об этом и сама пловчиха.

«Я буду делать то, что мне скажут, конечно. Пусть не по спортивному принципу, но сама понимаю, что из-за определенных обстоятельств для страны, для медалей, для нашего спорта так будет лучше.

Чикунову точно менять не надо, она молодая, у нее результаты очень близкие к призам. А вот Темникова… Хорошая девочка, но у нее постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», — приводит слова пловчихи ТАСС.

«Не успею вернуться в США»

Судя по всему, решающая очная ставка между Ефимовой и Темниковой состоится на чемпионате Европы, который пройдет в Будапеште с 10 по 23 мая. Олимпийский призер уже подтвердила свое участие в континентальном первенстве, которое раньше часто игнорировала из-за не самого высокого уровня конкуренток.

«Сейчас нужно набрать скорость, количество стартов, поэтому постараемся поехать на все соревнования, где это нам подходит и где это возможно. Немножко переживаю из-за того, что стартов мало. Нужно к Олимпиаде набирать форму и именно через соревнования», — цитирует Ефимову РИА «Новости».

При этом спортсменка призналась, что в идеале вернулась бы после чемпионата России в США, чтобы позаниматься под руководством Дэвида Сало, однако времени на это практически нет.

«Я бы, наверное, хотела вернуться в США и поработать с Дэйвом еще, но времени остается не так много. Тут и чемпионат Европы, и, по идее, «Маре Нострум» (коммерческая плавательная серия, которая проходит в три этапа: Монако, Барселона и Кане-ан-Руссийоне. — «Газета.Ru»).

Я, наверное, даже не успею вернуться в США. Плюс хочется и с папой поработать побольше», — призналась Ефимова.

В такой ситуации девушке действительно будет лучше остаться в России и не прерывать активный тренировочный процесс, тем более если в США до сих пор остаются проблемы с соревнованиями и даже доступом в бассейн.

«Гражданство США? Почему бы и нет»

На этом фоне Ефимову спросили о возможном получении американского гражданства. Ранее девушку неоднократно просили сравнить Россию и США, и она признавалась, что в Америке ей больше нравится климат (там тепло, и она практически не болеет), менталитет (люди более позитивные и расслабленные), а также подход к тренировкам (тренеры пытаются заинтересовать спортсменов и сделать занятия веселыми, несмотря на тяжелые нагрузки).

Также девушка критиковала Россию за угрюмое настроение людей, холод и сырость.

«Помню, в 2012 году, когда я приехала в Россию, мне сказали: «Тебе надо пропивать психотропные таблетки. Ты же счастливая! Перед соревнованиями нельзя такой быть! Ты должна сфокусироваться на цели, поймать настрой».

Я смотрю на них, и только одна мысль: «Офигеть». Наоборот ведь нужно! А у нас — эти сборы, нагнетание, все ходят как солдаты. Еще каждый день льет дождь, вокруг депрессия. Тебе говорят: «Ты уже американизировалась». Но когда прилетаешь в Калифорнию, тебя все видят, как нормальную девчонку», — рассказывала Ефимова «Советскому спорту».

Отвечая на вопрос про гражданство США, пловчиха также была предельно непосредственна.

«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет? А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим»,

— приводит слова Ефимовой ТАСС.

По поводу возможной негативной реакции россиян на двойное гражданство спортсменка ответила спокойно: «Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт».

Ранее десятикратная чемпионка Европы уже признавалась, что совершенно не понимает, почему в России так осуждают спортсменов, имеющих двойное гражданство. По ее словам, получить паспорт США необходимо хотя бы для того, чтобы стало проще перемещаться по миру на различные турниры.

«Не понимаю, когда люди начинают хейтить каких-то спортсменов, если у них есть двойное гражданство — российское и американское. Наверное, такая реакция от тяжелой жизни.

Я эту позицию не поддерживаю, — заявила девушка в интервью «Матч ТВ». — Почему бы не иметь двойное гражданство, если с ним тебе намного проще передвигаться по миру? Если ты — спортсмен, то с паспортом США практически везде можешь ездить без виз — в ту же Европу.

А вообще, думаю, спортсменам нужно даже не двойное гражданство делать, а выдавать им специальную карту, по которой ты можешь везде ездить без виз. Получать их все время так тяжело!»

При этом Ефимова подчеркивала, что даже при получении гражданства окончательно переезжать в США не собирается.

«В принципе я никогда не планировала жить в Америке. Может, только поначалу, когда приехала в США, и была эйфория. Мне нравится там погода, и она для меня комфортна в плане тренировок. Плавание — это летний вид спорта, и мне нужен хороший климат.

В идеале хотелось бы жить на две страны: летом — в России, а зимой — в Америке. Я тяжело переношу холод, особенно как сейчас в Москве. Я ведь вообще с юга».

Также Ефимова рассказывала, что хотела бы купить квартиру в Москве, чтобы периодически жить там, а также перевезти в столицу своего отца. При этом сам наставник желает остаться в Волгодонске — городе в Ростовской области, в котором прошло детство пловчихи.

Однако сама девушка хотела бы там только отдыхать: «Я выросла там, очень люблю Дон, все эти раки, у меня там куча знакомых. Мне очень нравится туда возвращаться и привозить с собой друзей, показывать им донскую жизнь».

Таким образом, обвинять спортсменку в отсутствии патриотизма едва ли стоит. Тем более что она принесла стране почти 40 медалей со статусных турниров, включая Олимпийские игры.

К тому же в России есть немало топовых спортсменов, которые имеют двойное гражданство. Например, нападающий сборной России и звезда клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обзавелся американским паспортом и назвал Америку домом.

«У моего ребенка есть американский паспорт. США — это мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Моя жена живет здесь. Да, у меня есть американское гражданство. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Мне комфортно с этим», — цитирует Малкина Tribuna Live.

Также нападающий отметил, что наличие гражданства изрядно облегчает жизнь на территории США.

«Американский паспорт для меня просто документ, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при рабочих, социальных и бытовых вопросов в США, где я провожу более девяти месяцев в год»,

— приводит слова Малкина РИА «Новости».

Двойное гражданство есть и у известного хоккейного тренера Олега Знарка, который возглавлял ранее московский «Спартак», петербургский СКА и сборную России, которую привел к победе на Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018. Он является гражданином России и Германии: немецкий паспорт понадобился Знарку во время карьеры игрока, чтобы обойти лимиты для хоккеистов не из стран Евросоюза, когда он выступал за «Ландсберг», «Фрайбург» и «Хайльброннер Фалькен».

Есть двойное гражданство и у президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко — легендарного в прошлом форварда, который десять лет выступал в НБА за клуб «Юта Джаз» и в 2011 году получил американский паспорт. Все это не мешает бывшим и действующим спортсменам приносить медали российскому спорту.