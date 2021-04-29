Обида на изгнание из клуба: Толчинский оскорбил ЦСКА после победы «Авангарда»

Герой шестого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА Сергей Толчинский отметился не только голом, принесшим омской команде трофей, но и скандальным поведением. Форвард, набравший 20 (6+14) очков в 24 играх и признанный лучшим игроком плей-офф, после окончания игры не удержался от оскорбительных высказываний в адрес соперника.

Тот факт, что Толчинский — воспитанник красно-синих, не помешал ему во время празднования победы несколько раз прокричать в толпу «Стегать коней, стегать» (в оригинале было использовано более нецензурное слово — «Газета.Ru»).

Это вызвало восторг у болельщиков «ястребов», которые находились рядом с игроком, однако не нашло поддержки в хоккейном сообществе.

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отметил, что не готов поддерживать такое поведение.

«Я же его забрал из ЦСКА, он там не попадал в состав. Если, конечно, что-то было некорректное, то я не буду его поддерживать. Тут сказалось влияние алкоголя и само празднование. На это не надо обращать внимания, главное — он доказал себе и ЦСКА, что был готов играть в основном составе», — сказал Сушинский «СЭ».

Призвал не обращать внимания на слова Толчинского и его агент Шуми Бабаев, который подчеркнул, что все игроки были в разгоряченном состоянии.

«Я сам болельщик ЦСКА. Понимаю его чувства, но не вижу в этом никакой проблемы, тут не нужно делать никаких выводов. Все игроки уже были в разгоряченном состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему»,

— передает слова Бабаева «Чемпионат.com».

Напомним, Толчинский с юного возраста тренировался в системе ЦСКА. В сезоне-2011/12 игрок выступал за клуб «Красная Армия» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), где провел 51 матч, набрав 34 очка (19+15). В следующем сезоне он решил попробовать силы за рубежом и перешел в клуб «Су-Сент-Мари Грейхаундз» из Хоккейной лиги Онтарио. В 2015 году Толчинский стал игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступая за »Каролину Харрикейнз», но сыграл в сильнейшей лиге мира лишь четыре матча, отдав две результативных передачи.

В 2018 году Толчинский возвратился в родной для себя ЦСКА, провел за два сезона 80 матчей и набрал 35 очков (22+13).

Перед началом текущего сезона форвард оказался не нужен армейцам, и его отдали в «Авангард». Уже после победы в Кубке Гагарина Толчинский признался, что испытывает обиду на прежний клуб.

«Это была нереальная мотивация, которая и помогла мне всего добиться. Честно, мне было очень обидно», — заявил хоккеист.

Победу в Кубке Гагарина бурно отпраздновали в Омске, где «ястребы» не играют уже три года из-за того, что старая арена пришла в аварийное состояние, а новый стадион будет построен к началу сезона-2022/23.

Сразу после финальной сирены люди вышли на улицы и принялись запускать салюты, а автомобилисты радостно сигналили прохожим. Город ждал успеха 16 лет. В 2005 году омичи стали чемпионами России, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». До 28 апреля 2021 года это был единственный трофей команды.

Не забыли в Омске и об Алексее Черепанове, который выступал за омскую команду в период с 2006 по 2008 год. 19-летний хоккеист скоропостижно скончался 13 октября 2008 года: во время матча КХЛ с подмосковным «Витязем» сердце спортсмена остановилось. Несмотря на попытки врачей реанимировать его, Черепанов умер в больнице. Теперь фанаты клуба посвятили ему эту победу в Кубке Гагарина.

Также омскую команду поздравил президент России Владимир Путин, пообещав «ястребам» скорое возвращение на домашнюю арену (сейчас команда выступает в подмосковной Балашихе).

«Рад поздравить вас с триумфом в финале плей-офф КХЛ сезона-2020/2021. Вы проявили себя дружной, сплоченной командой, продемонстрировали высочайший класс мастерства, целеустремленность и волю к победе. Впервые стали почетными обладателями Кубка Гагарина. Это большое, значимое событие для игроков, тренерского состава и, конечно, для ваших преданных болельщиков.

Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске.

Это не только станет отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России», — говорится в письме президента.