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«Вопиющее отношение»: «Локомотив» пожаловался на «Зенит» и полицию

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«Вы омерзительны»: фанаты «Локомотива» возмутились действиями «Зенита» после матча

«Локомотив» предъявил официальную претензию к «Зениту» и полиции Санкт-Петербурга после матча, в котором подопечные Сергея Семака разгромили москвичей со счетом 6:1 и досрочно завоевали титул чемпионов России. «Локомотив» недоволен тем, как обошлись с его фанатами: долго не выпускали со стадиона, несмотря на сгорающие билеты на поезд и самолет, затем принудительно посадили в автобусы и под конвоем увезли в центр города.

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«Зенит» с размахом отпраздновал третье чемпионство подряд: потрясающий салют возле арены, банкет, на котором выступили звезды эстрады Егор Крид и Мари Краймбери, а футболисты отплясывали с ними на сцене, балагур-Дзюба в образе Дэдпула на награждении — красиво, душевно и на всю катушку.

В Санкт-Петербурге даже зажгли ростральные колонны, которые горят только по особым случаям — таким, как День снятия блокады, День Победы и День города.

Однако вся эта красота контрастировала с тем, что пришлось пережить фанатам разгромленного со счетом 1:6 «Локомотива», которые приехали поддержать красно-зеленых на петербургский стадион. И причина не только в поражении их любимой команды, которая теперь рискует пропустить на второе место в таблице «Спартак» и не попасть в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Дело в том, что болельщиков «Локомотива» весьма креативным образом проводили со стадиона. На 70-й минуте встречи людей в красно-зеленых футболках перестали выпускать с трибун даже в туалет, а также не позволяли выйти тем фанатам, которые планировали пораньше покинуть арену, чтобы не опоздать на поезд. Несложно догадаться, что билеты сгорали.

Когда началось награждение трехкратных чемпионов России, фанатов «Локо» все-таки начали выпускать со стадиона, однако на выходе сотрудники правоохранительных органов направляли всех в заранее подготовленные автобусы, даже если у людей были собственные припаркованные автомобили возле арены.

Утверждалось, что фанатов довезут до ближайшей станции метро, однако, судя по сообщениям людей в соцсетях, отвезли их в итоге в центр: кого-то высадили на станции «Выборгская», а кого-то довезли до железнодорожного вокзала.

«Больше часа мы гадали, какая станция будет конечная», — написала фанатка «Локомотива» в Twitter, прикрепив видео из автобуса, который следовал в сопровождении конвоя с мигалками.

«Короче, всю трибуну гостей принудительно (!) согнали в автобус и везут к вокзалу. У людей дети, машины возле стадиона, билеты на самолет и так далее… В итоге автобусы сломались. Нас не выпускают. «Зенит», с чемпионством, вы омерзительны», — написал другой фанат «Локомотива» в Instagram, также выставив видео из переполненного автобуса, в котором некоторые люди ехали стоя.

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На следующее утро пресс-служба «Локомотива» выпустила официальное заявление, в котором попросила руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) разобраться в ситуации. Помимо уже упомянутых фанатами претензий, клуб добавил, что болельщиков «железнодорожников» из других секторов массово пересаживали в гостевой (видимо, чтобы затем было проще контролировать их отправку в автобусы).

«Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности «Зенита» не предусмотрела достаточного количества резервных мест», — утверждается в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе подтвердили информацию о том, что ОМОН перестал выпускать болельщиков с середины второго тайма, а затем препроводил в автобусы.

«Это подтверждается имеющейся видеосъемкой. Абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК «Локомотив» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка.

В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении болельщиков «Локомотива».

Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Зенита» пока никак не прокомментировала это заявление, но зато на него уже отреагировали в РПЛ.

«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам «Локомотива» предоставят шаттлы до Московского вокзала и ближайших станций метро, — отметил глава пресс-службы Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов в комментарии «Чемпионату».

— К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались. Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение».

При этом известный спортивный инсайдер Василий Конов в своем Telegram-канале отметил, что перед матчем руководство «Локомотива» само одобрило подобные меры по отношению к своим болельщикам.

«Это обычная практика в Санкт-Петербурге. Представители «Локомотива», по моей информации, не стали возражать на предматчевом совещании против таких мер.

По мне, так совершенно идиотская практика, которая не учитывает интересы болельщиков. Мне не нужно в метро и на вокзал, мне надо на своей машине в Москву и машина здесь, или мне нужно в аэропорт — на кой мне ваш автобус до вокзала?!»

— написал Конов.

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