Скандал в «Формуле-1»: россиянин преклонил колено в честь Дня Победы

Четвертый российский пилот в истории «Формулы-1» — Никита Мазепин, выступающий за американскую команду «Хаас», — пока очевидно проваливается в дебютном сезоне на высшем уровне.

Свою первую гонку — Гран-при Бахрейна — 22-летний пилот не закончил, сойдя с трассы уже на первом круге: потерял контроль над болидом, влетел в ограждение и разбил машину. В трех следующих гонках Мазепин неизменно занимал последнее место — позиция менялась лишь в зависимости от того, сколько соперников не смогли закончить заезд. Так, на Гран-при Эмилии-Романьи россиянин стал 17-м, а в Португалии и Испании — 19-м, но все это были последние строчки протокола.

Любители «Формулы-1» поначалу были в ярости от присутствия Мазепина в «королевских гонках» и даже собирали подписи за его исключение.

Иностранных болельщиков раздражал то болид в цветах российского флага, то фривольные видео с девушкой в Instagram, то неумелые действия на трассе, мешающие другим пилотам.

Также одним из раздражающих факторов служил отказ Мазепина опускаться на колено перед началом гонок. Этот жест прочно вошел в распорядок Гран-при благодаря беспрекословному лидеру «королевских гонок», семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону, который активно борется за права темнокожих и поддерживает движение «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны»).

Однако Мазепин не являлся на общие построения пилотов перед заездом и не преклонял колено, что вызывало критику со стороны множества иностранных фанатов «Формулы-1». Так продолжалось до 9 мая, когда пилот неожиданно решил последовать общей тенденции и опустился на колено.

close

Многие подумали, что Мазепин наконец решил поддержать «Black Lives Matter», однако после гонки россиянин опроверг это в соцсетях, подчеркнув, что посвятил свой жест героям Великой Отечественной войны.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения ветеранам и людям причастным к победе. Спасибо!» — написал спортсмен.

Пилот подчеркнул, что не собирается повторять этот жест в дальнейшем.

«Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить уважение в таком виде к тем людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, их почти 30 миллионов.

Мои бабушки и дедушки тоже участвовали в этой войне, были в концлагерях… Это важный день для моей семьи, и я посчитал нужным сделать такой жест в этот важный день», — цитирует Мазепина «Чемпионат».

Российский пилот даже разработал специальный шлем для Гран-при Испании — с красной звездой и георгиевской лентой.

«Этот праздник важен не только для меня. Вчера видел статистику: для россиян этот праздник даже важнее Нового года.

У меня получилось сделать шлем достаточно интересным. Менять то, что ты накрепил на верх шлема, не разрешено, потому что, по правилам Международной федерации автоспорта (FIA), тут должны быть только твои гоночные номера.

В моем случае у меня номер 9, и так как его всегда видно с онборда (камеры на болиде) — это уникальная возможность переделать эту девятку в ту девятку, которая подходит под этот праздник.

Надеюсь, что получилось неплохо», — объяснил Мазепин в комментарии «Матч ТВ».

Однако некоторым иностранным фанатам не понравилось избирательное отношение россиянина к преклонению колена.

«Он, по сути, говорит — хочу на 1000% прояснить для всех, что меня не волнует борьба с расизмом», — написал пользователь под ником M4RKTU4N в комментариях Instagram.

«Выходит, что ты отдал дань уважения России, но не вопросам равенства. Это выглядит несколько неуважительно»,

— считает andrew_holmes121105.

«Тот факт, что он преклоняет колено в память о Второй мировой войне, но не в честь BLM-движения, прямо говорит о том, что ему не нравятся темнокожие люди. Подтверждение: до этого момента он не вставал на колено в честь BLM», — отметил аккаунт Explaining Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team.

«Нельзя так просто взять и выбрать, по какому поводу преклонять колено», — подчеркивала девушка с никнеймом Lacunanas.

Однако ей возразил пользователь Binisiu, написав «На самом деле можно» и прикрепив выдержку из правил «Формулы-1» на сезон-2021.

«В отличие от прошлого года, церемония перед гонкой теперь посвящена не только борьбе с расизмом, и пилоты не обязаны надевать футболки с надписью «Нет расизму». Гонщики будут выбирать сами, какую идею хотят поддержать», — говорится в правилах.

close

Важно отметить, что многие любители «Формулы-1» все же поддержали Мазепина в его решении преклонить колено в память о жертвах Великой Отечественной войны.

«Респект, удачи в следующих гонках», «Никита, ты такой хороший человек. Мой герой», «Этот парень не заслуживает хейта», «Я перестал тебя ненавидеть»,

«Уважаю этот жест. Надеюсь, ты продолжишь вставать на колено и в других случаях в следующих гонках»,

— писали фанаты в соцсетях Мазепина.

Также многие вступались за россиянина и отмечали, что дань уважения ветеранам вовсе не означает, что он питает ненависть к темнокожим.

«Вообще-то он просто всем пояснил, что его волнуют все люди, которые погибли за то, чтобы у таких людей, как вы, была свобода», — написал пользователь PorschePinkPig.

Любопытно, что Мазепин занял четвертое место в зрительском голосовании за лучшего гонщика по итогам Гран-при Испании, несмотря на то что финишировал последним.

Судя по всему, это случилось в рамках ироничного флешмоба любителей «Формулы-1», которые массово призывали выбирать Мазепина вне зависимости от результатов гонки. Однако такие шутки все же лучше, чем постоянные претензии и петиции с требованием отстранить пилота от гонок. Сам Мазепин отлично понимает сарказм зрителей.

«Спасибо за вашу поддержку. Давайте не останавливаться!» — написал спортсмен в Instagram Stories, прикрепив смайлик, смеющийся до слез.

close

Следующая гонка — Гран-при Монако — состоится 23 мая. Остается надеяться, что Мазепин наконец-то прервет серию из последних мест и покажет свой максимум. Тем более что отношения с фанатами потихоньку начинают налаживаться.