«Эту девочку мы больше не увидим»: Тарасова — об отсутствии Загитовой в сборной России

Состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон частично попал в СМИ на следующий день после заседания исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). По информации «Российской газеты», список выглядит следующим образом:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Резерв неизвестен.

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Резерв неизвестен.

Возникает несколько вопросов. Во-первых, почему в резерве женщин-одиночниц — самого сильного вида фигурного катания в стране на данный момент — находятся две спортсменки, в то время как в резерве мужчин-одиночников — трое. Либо список, утекший в СМИ, является неполным и мы вскоре услышим еще одну фамилию у девушек, либо ФФККР решила уделить чуть больше внимания мужчинам и обнадежить их в преддверии олимпийского сезона.

Во-вторых, кто попадет в резервный список пар и танцев? Среди спортивных пар явно должны оказаться Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, которые заняли третье место на последнем чемпионате страны.

В танцах на льду обязательно стоит ждать Анастасию Скопцову / Кирилла Алешина, которые также взяли бронзу на чемпионате России — 2021. А вот дальше начинается интрига.

В-третьих, если разбирать конкретно по персоналиям, то больше всего вопросов вызывает попадание в основной состав сборной Александра Самарина, в то время как в резерве оказался действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Напомним, Самарин испытывал большие проблемы со здоровьем в прошлом сезоне, из-за чего пропустил этап Кубка России в Сызрани, этап Гран-при в Москве, а также финал Кубка России. Ученик Светланы Соколовской принял участие в чемпионате России, где занял пятое место, набрав на 45 баллов меньше, чем победитель Михаил Коляда. Также фигурист из ЦСКА выступил на этапе Кубка в Москве, где стал вторым, уступив Артему Ковалеву, — это главное достижение Самарина в сезоне. Последним прокатом спортсмена в этом спортивном году стало выступление на коммерческом Кубке Первого канала, где он допустил множество ошибок.

Дмитрий Алиев тоже пропускал старты из-за травм и болезней: он не принял участия в чемпионате России и снялся с этапа Кубка в Москве. Однако на других соревнованиях фигурист выступил: например, стал третьим на этапе Кубка Росси в Сочи, взял бронзу в финале Кубка и занял пятое место на этапе Гран-при в Москве. Также Алиев успешнее Самарина прокатался на Кубке Первого канала, не допустив такого количества ошибок, и до последнего претендовал на поездку на чемпионат мира — 2021 в Стокгольм, в то время как Самарин отказался от этой борьбы из-за проблем со здоровьем.

По этой причине отсутствие Алиева в основном составе сборной (а значит, меньшая финансовая поддержка от ФФККР) вызывает большие вопросы. Тем более что именно этот фигурист считается главным кандидатом на участие в турнире «Небельхорн Трофи» осенью 2021 года, на котором нужно будет окончательно закрепить за сборной России три квоты в мужском одиночном катании на олимпийский сезон.

Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин предположил, что Алиев мог не попасть в основу сборной из-за проблем со здоровьем.

«Что касается Алиева, то, может быть, у него какая-то травма, поэтому в основе Самарин. Думаю, что пока это все достаточно условно — по первым соревнованиям будет видно, кто как готов. И можно ждать неких рокировок, такое бывает», — приводит слова Жулина Sport24.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова, которая тренируется вместо с Алиевым в группе Евгения Рукавицына, предположила, что его не включили в команду из-за меньшего количества стартов.

«За Алиева мне немного обидно. Я с ним катаюсь и вижу, как ему было тяжело в этом сезоне. К Сашке Самарину тоже хорошо отношусь, и он достоин похвалы, но можно было Алиеву дать шанс и зачислить в основной состав.

Он все-таки чемпион Европы и не раз доказывал свою состоятельность. Видимо, решили так из-за того, что Димка мало выступал, а Самарин где-то катался», — предположила спортсменка.

Прославленный тренер и комментатор Татьяна Тарасова также указала на тот факт, что фигурист ЦСКА якобы больше выступал в сезоне, хотя с фактической точки зрения это не совсем верно.

«Самарин в этом году, хоть и плох, но катался целый год, а Алиев не катался, отдыхал. Тут все закономерно», — заявила Тарасова.

Помимо вопросов к мужскому составу, активно обсуждается попадание Алены Косторной лишь в резервный список женщин-одиночниц, хотя это едва ли должно вызывать удивление.

Да, она была лучшей фигуристкой сезона-2019/20, переписала на себя два мировых рекорда и стала чемпионкой Европы. Однако в последнем сезоне девушка пропустила большую часть соревнований из-за травм и коронавируса и никак не могла восстановить свой единственный элемент ультра-си — тройной аксель. Весной 2021 года на одном из шоу Этери Тутберидзе Косторная все-таки смогла исполнить докрученный триксель, но выезд получился плохим, так что ей предстоит провести большую работу над тем, чтобы вернуть прежнюю форму и стать конкурентоспособной на высочайшем уровне.

Таким образом, Косторная заслуженно проиграла конкуренцию за место в основном составе сборной всем остальным девушкам, которые показывали в этом сезоне четверные прыжки или тройной аксель — Трусовой, Щербаковой, Туктамышевой, Хромых и Валиевой. Из этого списка выбивается только Усачева, которая ультра-си не исполняла, но она, в отличие от Косторной, безупречно справлялась со всеми остальными прыжками и набирала очень высокие баллы даже без четверных.

«С женским составом я согласна. То, что Косторная в резерве, — почему нет-то?! Вы посмотрите по соревнованиям — Усачева заслуженно находится в составе», — высказалась по этому поводу Тарасова.

«Почему Косторная в резерве? По результатам сезона. Усачева была выше, так что все по букве закона. У нас, в принципе, и в этом году все спрашивали, зачем взяли Евгения Семененко на чемпионат мира. А в итоге оказалось, что парень здорово откатал, федерация сделала абсолютно правильный выбор», — подчеркнул Жулин.

«Косторная в резерве? На соревнованиях Алена тройной аксель не показала. Она его вроде восстановила, но только на тренировках. Здесь не вижу ничего удивительного. У нее будет возможность совершенствоваться и показывать себя на соревнованиях, все в ее руках», — подытожила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Наконец самый большой шум вызвало отсутствие не только в основном составе, но и в резерве олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряного призера Игр Евгении Медведевой.

Все давно к этому шло, однако официальное признание того, что эра двух самых популярных фигуристок страны подходит к концу, все равно вызвало резонанс. При этом ни одна из девушек пока не объявляла о завершении карьеры, и, более того, обе отрицали в интервью даже предположения об этом.

Тем не менее Медведева согласилась с решением не включать ее в состав, хотя и пообещала, что не будет бросать тренировки.

Загитова вообще проигнорировала новость о составе сборной и вместо постов на эту тему выложила в Instagram собственные фотографии в стиле роковой красотки. У олимпийской чемпионки прекрасно обстоят дела с рекламными контрактами и обучением в вузе, так что тема попадания в сборную ее вряд ли хоть сколько-нибудь волнует.

Татьяна Тарасова рассказала «Газете.Ru», что гораздо большую роль в жизни Загитовой и Медведевой сейчас играют выступления в ледовых спектаклях и в различных развлекательных проектах.

«Они продолжают радовать нас своими выступлениями в разных шоу.

Медаль ведь дается не для того, чтобы ты всю жизнь занимался и вкалывал — это определенный рубеж. А дальше ты должен думать и смотреть, какой профессией тебе заниматься. Вот Евгения и Алина занимаются профессией, они звезды в своем виде спорта.

Есть правила попадания в сборную. Они не выступали в сезоне, вот и все. Это же не будет нормальным, если девочек, которые выступали и показывали очень высокие результаты, в сборную не возьмут, а Загитову и Медведеву возьмут», — отметила Тарасова.

Также заслуженный тренер СССР напомнила, что предсказывала завершение карьеры Загитовой еще в тот момент, когда она объявила о временной приостановке выступлений в декабре 2019 года.

«Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!

Чем обусловлено нежелание Алины объявить об окончании карьеры? Может быть, чертами характера», — цитирует Тарасову ТАСС.

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков сказал «Газете.Ru», что только «чудо» может помочь Медведевой и Загитовой вернуться в национальную команду.

«Время идет вперед. За три призовых места в одиночном женском катании и так будет большая конкуренция среди чемпионок мира и призеров мировых первенств. Что касается Медведевой и Загитовой на сегодняшний день, то девочки уже сделали свое дело.

Одна — олимпийская чемпионка, другая — двукратная чемпионка мира. Поэтому, думаю, только чудо должно произойти, чтобы они могли попасть в сборную», — предположил Казиков.

Директор спортивной школы «Самбо-70», к которой относится группа Тутберидзе, Ренат Лайшев предположил, что Медведева и Загитова уже сами не рассчитывают на попадание в сборную.

«Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Медведева и Загитова, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они свое уже откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах»,

— отметил Лайшев.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался еще более прямо:

«Называя вещи своими именами — за какие заслуги Медведеву и Загитову должны были брать в сборную? Их время не ушло, просто девчонки сами соскочили с него: каждый занимался своими делами. Мы же не можем бесконечно включать одних и тех же спортсменов в сборные. С тем же успехом можно включить и меня, чтобы поднять мужское одиночное, но я тоже занимаюсь другими делами».