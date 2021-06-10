«Она так не подавала пять лет!» Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Словении и впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В своей карьере спортсменка выиграла 12 турниров WTA, но большие победы обходили ее из-за травм. Хотя на юниорском уровне Анастасия выигрывала все подряд и была первой ракеткой мира.

Первый финал в карьере

Встреча с Зиданшек продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки. Павлюченкова начинала «Ролан Гаррос» как 32-я ракетка мира, ее соперница находится на 85-м месте в рейтинге.

По ходу турнира Павлюченкова спокойно разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (2:0) и австралийкой Айлой Томлянович (2:0) в первом и втором круге, а затем справилась с гораздо более статусными соперницами — четвертой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), бывшей первой ракеткой мира (тоже из Белоруссии) Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), а также с сенсацией всего турнира — Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее выбила Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5). Павлюченкова же обыграла Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 9:7.

За победу в турнире Павлюченкова сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова — Мария Саккари. Представительница Чехии — 32-я ракетка мира, а греческая теннисистка занимает 18-е место в рейтинге. В чемпионской гонке WTA лучший результат у Крейчиковой — она на 12-й позиции.

Для Павлюченковой это первый финал на турнирах «Большого шлема» в карьере.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в 1/8 финала свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

История

29-летняя Павлюченкова стала первой россиянкой за последние шесть лет, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». Ранее подобного результата добивалась Мария Шарапова на Australian Open в 2015 году. Тогда Мария потерпела поражение от американки Серены Уильямс в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

На «Ролан Гаррос» же последний одиночный женский финал у России был в 2014-м, когда все та же Шарапова обыграла в финале румынку Симону Халеп. За год до этого Мария уступила в финале Серене Уильямс, а в 2012 она завоевала свой первый титул во Франции, переиграв в решающем матче итальянку Сару Эррани.

На «Ролан Гаррос» также побеждали Светлана Кузнецова, которая в финале 2009 года обыграла соотечественницу Динару Сафину, и Анастасия Мыскина в 2004-м. Интересно, что и в этом случае финал был российским — Мыскина оказалась сильнее Елены Дементьевой.

Что говорила после победы Павлюченкова

«Когда ты в финале – это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим», — сказала после игры Павлюченкова.

Также теннисистка отметила, что у нее на игру был четкий план, который ей удалось реализовать.

Что говорили другие после победы Павлюченковой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев порадовался за Павлюченкову, которую на протяжении всей карьеры мучали травмы, но она все преодолела и теперь может побороться за главный титул в карьере.

«Павлюченкова — молодец! Настя была одной из самых талантливых молодых теннисисток, побеждала на юниорском «Ролан Гаррос»… Но череда травм не давала играть. Теперь, залечив все повреждения, она провела нормальный подготовительный период. Очень приятно, что результаты идут по возрастающей, Настя показывают волю. Самое главное — здорово подает. Она так не подавала пять лет! Давно ждали результатов, и наконец Павлюченкова в финале. Она молодец, можно лишь похвалить. Теперь надо восстановиться, затем можно побороться и за первое место. Думаю, в финале Насте было бы легче против Крейчиковой. Если мы посмотрим на манеру игры чешки и немки, то вариант с Крейчиковой выглядит заманчивее», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Павлюченкова — победительница трех юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победительница пяти юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.